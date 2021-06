Poslaneckú novelu o dani z minerálneho oleja prerokujú zrýchlene

Bratislava 17. júna (TASR) – Poslaneckú novelu zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja Národná rada (NR) SR prerokuje v tzv. zrýchlenom režime. Plénum to vo štvrtok schválilo na návrh vlády. Dôvodom skráteného legislatívneho konania je naliehavosť a rozsah identifikovaných problémov.



Skrátené legislatívne konanie podľa rezortu financií prispeje k stabilizácii podnikateľského prostredia v oblasti obchodovania s LPG a zabráni značným hospodárskym škodám, ktoré by mohli vzniknúť v hospodárstve SR napríklad zánikom niektorých podnikateľských subjektov a následným zvýšením nezamestnanosti.



Predkladatelia návrhu zákona poukázali na to, že zákonom z 27. novembra 2020 bola okrem iného prijatá legislatívna úprava, ktorou sa s účinnosťou od 1. júla 2021 zavádza nový (elektronický) systém vydávania povolenia na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja, odberných poukazov na odber daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a evidencie spotreby daňovo zvýhodneného minerálneho oleja užívateľským podnikom. Zároveň sa za daňovo zvýhodnený minerálny olej ustanovil LPG so sadzbou dane 0 eur/1000 kilogramov.



Po nadobudnutí účinnosti zákona však boli identifikované závažné problémy v aplikačnej praxi s negatívnym dosahom na dotknuté subjekty. V zmysle zákona mali subjekty, ktoré majú záujem odoberať a dodávať na použitie alebo používať LPG ako palivo na výrobu tepla nezaťažené spotrebnou daňou, povinnosť požiadať o registráciu na colnom úrade, a to v termíne do 31. marca 2021. "Podnikateľské subjekty podnikajúce v oblasti obchodovania s LPG ako palivom na výrobu tepla začali upozorňovať na problémy s plnením zákonom ustanovených podmienok a procesov účinných od 1. júla 2021, najmä s dôrazom na možné likvidačné dôsledky na výkon podnikateľskej činnosti, respektíve s dôrazom na dosah novej zákonnej úpravy na také subjekty, ktoré doposiaľ daňovou legislatívou z oblasti zdaňovania minerálnych olejov neboli dotknuté vôbec," konštatuje sa v návrhu na skrátené legislatívne konanie.



Prijatím poslaneckej novely zákona sa podľa MF eliminuje počet subjektov, ktoré budú povinné mať povolenie na použitie daňovo zvýhodneného minerálneho oleja a umožní obchodovanie s týmto predmetom dane v požadovanom rozsahu. Cieľ legislatívnej úpravy, teda eliminácia daňových únikov a uplatňovanie jednotného režimu pre všetky daňovo zvýhodnené druhy minerálnych olejov, by mal pritom zostať zachovaný.



Plénum posunulo návrh zákona o významných investíciách do druhého čítania

Vládny návrh zákona o významných investíciách posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Právna norma ponecháva z doterajšej legislatívy niektoré osvedčené prvky, ako napríklad schvaľovanie významnej investície vládou Slovenskej republiky. Zároveň definuje proces schvaľovania žiadosti o osvedčenie o významnej investícii, ako aj kontrolu plnenia podmienok a povinností držiteľa osvedčenia o významnej investícii, súčasne presne definuje sankcie v prípade správnych deliktov. Vyplýva to z predkladacej správy k zákonu z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



Rezort hospodárstva poznamenal, že súčasná úprava vydávania osvedčení o významných investíciách je obsiahnutá v zákone o niektorých opatreniach, týkajúcich sa prípravy významných investícií, ktorý nadobudol účinnosť v roku 1999 a neskôr bol šesťkrát novelizovaný. Tento zákon reagoval predovšetkým na majetkovoprávnu situáciu s pozemkami a na príliš dlhý proces ich vysporiadania a výkupu v prípade prípravy území pre nové investície väčšieho rozsahu. Situácia v tejto oblasti sa za viac ako 20 rokov zmenila vo väčšine vstupných atribútov, zatiaľ čo situácia v oblasti majetkovoprávnej ostáva porovnateľná.



MH SR zdôraznilo, že návrh nového zákona reaguje na zmeny v trendoch prípravy významných investícií, strategických parkov, respektíve území. Nový zákon zároveň reaguje na aplikačnú prax, ktorú MH získalo počas účinnosti pôvodnej právnej úpravy.



"Hlavným cieľom návrhu zákona je nanovo definovať podmienky, proces a kontrolu vydávania osvedčení o významných investíciách. Tie môžu byť naďalej také, ktoré budú realizované v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja alebo, po novom, ktoré sú určené na realizáciu investícií v oblasti verejných služieb," podčiarkol rezort hospodárstva.



MH SR dodalo, že osobitným cieľom návrhu zákona je presne definovať, a teda aj podporiť výstavbu strategických parkov, ktoré budú pripravené na príchod nových investícií, predovšetkým do menej rozvinutých regiónov. Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. novembra 2021.