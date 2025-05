Poslanecký prieskum na PPA zatiaľ nebude, výbor opäť neotvorili

Bratislava 19. mája (TASR) - Zasadnutie Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý mal rozhodnúť o poslaneckom prieskume na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) sa v pondelok opäť nepodarilo otvoriť. Chýbali poslanci vládnej koalície. Podľa opozície sa vládni poslanci takto usilujú zakryť pochybenia pri prideľovaní eurofondov na podporu turizmu.



„Je to drzosť. Sme členským štátom Európskej únie, ktorá má priamy dosah aj na fungovanie PPA, a práve na to by mali aj koaliční poslanci myslieť. Namiesto toho sa výbor úmyselne blokuje, aby sa nehovorilo o dotáciách, ktoré zapáchajú klientelizmom,“ povedal poslanec za SaS Alojz Hlina. Marián Čaučík z rovnakého poslaneckého klubu dodal, že v súčasnosti PPA detailne kontroluje drobných farmárov, no to, čo sa udialo v roku 2019 na PPA vládni poslanci odmietajú kontrolovať.



Opozičná poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) tvrdí, že minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) sa tentokrát na výbore nezúčastnil, pretože sa bojí. „Áno, ja som podala podnet na Európsku prokuratúru. Pokiaľ viem, Európska prokuratúra už začala vo viacerých veciach konať. Naše podnety budeme dopĺňať podľa toho, ako budú vychádzať ďalšie skutočnosti,“ upozornila Remišová. „Moje jediné vysvetlenie tohto výboru, tejto situácie je, že poslanci vládnej koalície, a teda nielen Smer, ale aj Hlas a SNS, aktívne, opakujem, aktívne pomáhajú kryť tieto podvody a tunely a za to by mali niesť zodpovednosť,“ dodal Remišová.