Poslanecký prieskum na Úrade komisára pre deti komplikuje PN komisárky

Bratislava 1. júna (TASR) - Poslanecký prieskum na Úrade komisára pre deti komplikuje práceneschopnosť, ktorú v pondelok ohlásila komisárka pre deti Viera Tomanová. Uviedli to poslanci z ľudskoprávneho výboru na čele s Vladimírou Marcinkovou (Za ľudí), ktorá prieskum iniciovala. Začal sa už minulý týždeň v stredu (27.5.) a úrad mal čas na prípravu dokumentov do pondelka. Poslanci sa obávajú, či bude úrad bez prítomnosti komisárky súčinný a či im umožní náhľad do všetkých dokumentov, o ktorý žiadali.