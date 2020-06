Poslanecký prieskum na Úrade komisára pre deti komplikuje PN komisárky

Bratislava 1. júna (TASR) - Poslanecký prieskum na Úrade komisára pre deti komplikuje práceneschopnosť (PN), ktorú v pondelok ohlásila komisárka pre deti Viera Tomanová. Uviedli to poslanci z ľudskoprávneho výboru Národnej rady SR na čele s Vladimírou Marcinkovou (Za ľudí), ktorá prieskum iniciovala. Začal sa už minulý týždeň v stredu (27. 5.) a úrad mal čas na prípravu dokumentov do pondelka. Poslanci sa obávajú, či bude úrad bez prítomnosti komisárky súčinný a či im umožní náhľad do všetkých dokumentov, o ktorý žiadali.



„V telefonickej komunikácii, ktorú som viedla dopoludnia s úradom, nám oznámili, že pani Tomanová nebude prítomná,“ uviedla Marcinková. Ako dodala, od úradu si minulý týždeň vyžiadali dokumenty, ktoré majú vniesť viac svetla do tém, ktoré poslanci minulý týždeň nevedeli uzavrieť. Úrad totiž niektoré témy podľa Marcinkovej nekomunikoval dostatočne na to, aby vyvrátili podozrenia poslancov.



„Budeme čakať, čo bude obsahom zmlúv, ktoré sme si vypýtali,“ dodala Marcinková. Na novinársku otázku o tom, čo presne riešili minulý týždeň, odpovedala, že sú to dosť citlivé informácie. Tomanová im síce poskytla ústne vysvetlenie, avšak poslanci nemali podľa slov Marcinkovej prístup do spisovej agendy jednotlivých prípadov. „Okrem jej konkrétnej činnosti alebo nečinnosti v jednotlivých prípadoch sme sa zaoberali veľmi dôkladne aj hospodárením úradu či zamestnávaním jej rodinných príslušníkov,“ dodala poslankyňa.



Ako zopakovala Marcinková, cieľom poslancov je, aby sa povesť úradu očistila. „Dávame priestor pani komisárke, aby pochybnosti a podozrenia, ktoré tu visia už od predloženia správy o jej činnosti, vysvetlila sama a aby podozrenia vyvrátila,“ uzavrela Marcinková.



Ako dodal poslanec Národnej rady SR Ondrej Dostál (SaS), z minulotýždňovej debaty na úrade vyplynulo, že ako v prípade Tomanovej synovca, tak aj v prípade jej švagra ide o personálne obsadenie rodinnými príslušníkmi. „Nezistili sme veci typu, že by neboli kvalifikovaní na tú prácu, ktorú tu vykonávali, ale podľa spôsobu, akým sme dostali odpovede na naše otázky, je jasné, že malo vplyv to, že to boli rodinní príslušníci na to, že tu pracovali alebo v jednom prípade aj stále pracuje,“ uzavrel Dostál.