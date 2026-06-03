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Posledná žiadosť o platbu z plánu obnovy má byť v objeme 647 mil. eur
Materiál na rokovanie kabinetu predložil minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Do konca implementácie Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR má Slovensko predložiť už len jednu, poslednú žiadosť o platbu, ktorej vyplatenie je podmienené splnením všetkých zostávajúcich míľnikov a cieľov. Deviata žiadosť o platbu v predpokladanej výške 647 miliónov eur s 55 cieľmi a míľnikmi by mala byť Európskej komisii predložená na konci júla 2026. Vyplýva to zo správy o pokroku v implementácii plánu obnovy k 31. máju, ktorú v stredu schválila vláda.
Materiál na rokovanie kabinetu predložil minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Posledná žiadosť SR o platbu zahŕňa najmä investície. „Medzi najvýznamnejšie určite patrí investícia do zelených opatrení -výstavby nových zdrojov elektriny z obnoviteľných zdrojov, energetickej hospodárnosti rodinných domov, obnovy verejných a historických budov, investície do udržateľnej nízkouhlíkovej dopravy, dekarbonizácie priemyslu či investície do adaptácie krajiny na zmenu klímy,“ uvádza sa v materiáli.
V oblasti školstva sa zameriava na rozvoj školskej infraštruktúry a zlepšenie dostupnosti vzdelania, zvýšenie výkonnosti škôl, ale aj podporu vedy a výskumu. V oblasti zdravotníctva najväčšie investície smerujú do výstavby a rekonštrukcie nemocníc. Veľmi dôležité zmeny prinesú aj investície nasmerované do služieb verejnej správy, kybernetickej bezpečnosti, modernizácie záchranných systémov a digitalizácie Policajného zboru.
V súlade s nariadením o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti musia členské štáty ukončiť realizáciu opatrení plánu obnovy, ako aj splniť všetky míľniky a ciele do 31. augusta, na splnenie všetkých zostávajúcich míľnikov a cieľov tak zostávajú len tri mesiace.
Keďže po auguste 2026 už nebude možné realizovať žiadne aktivity smerujúce k splneniu míľnikov a cieľov, je podľa správy potrebné akcelerovať realizáciu všetkých zostávajúcich opatrení plánu obnovy najmä v prípade veľkých infraštruktúrnych projektov.
Materiál na rokovanie kabinetu predložil minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže poverený výkonom funkcie podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Posledná žiadosť SR o platbu zahŕňa najmä investície. „Medzi najvýznamnejšie určite patrí investícia do zelených opatrení -výstavby nových zdrojov elektriny z obnoviteľných zdrojov, energetickej hospodárnosti rodinných domov, obnovy verejných a historických budov, investície do udržateľnej nízkouhlíkovej dopravy, dekarbonizácie priemyslu či investície do adaptácie krajiny na zmenu klímy,“ uvádza sa v materiáli.
V oblasti školstva sa zameriava na rozvoj školskej infraštruktúry a zlepšenie dostupnosti vzdelania, zvýšenie výkonnosti škôl, ale aj podporu vedy a výskumu. V oblasti zdravotníctva najväčšie investície smerujú do výstavby a rekonštrukcie nemocníc. Veľmi dôležité zmeny prinesú aj investície nasmerované do služieb verejnej správy, kybernetickej bezpečnosti, modernizácie záchranných systémov a digitalizácie Policajného zboru.
V súlade s nariadením o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti musia členské štáty ukončiť realizáciu opatrení plánu obnovy, ako aj splniť všetky míľniky a ciele do 31. augusta, na splnenie všetkých zostávajúcich míľnikov a cieľov tak zostávajú len tri mesiace.
Keďže po auguste 2026 už nebude možné realizovať žiadne aktivity smerujúce k splneniu míľnikov a cieľov, je podľa správy potrebné akcelerovať realizáciu všetkých zostávajúcich opatrení plánu obnovy najmä v prípade veľkých infraštruktúrnych projektov.