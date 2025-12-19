Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Posledný deň na podanie zásielky s doručením do Vianoc je 19. december

Na snímke sklad v Hlavnom spracovateľskom stredisku Slovenskej pošty. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Do balíkov však nepatrí tovar a predmety, ktoré môžu ohroziť zdravie, bezpečnosť či celú zásielku.

Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Dnešný deň, piatok 19. decembra, je posledným dňom na podanie zásielky s garanciou jej doručenia do Vianoc. Do balíkov však nepatrí tovar a predmety, ktoré môžu ohroziť zdravie, bezpečnosť či celú zásielku. Uviedla to Eva Peterová, hovorkyňa Slovenskej pošty. Medzi miliónmi zásielok sa podľa nej v minulosti našli rôzne nevšednosti.

Zdôraznila, že medzi veci, ktoré poštové zásielky nesmú obsahovať patria najmä jedlá a potraviny, ktoré sa rýchlo kazia - vajcia, syry, klobásy či iné nekvalifikované potraviny. Nesmú sa posielať ani živé zvieratá, ohrozené zvieratá, voľne rastúce rastliny - teda živé bytosti vo väčšom rozsahu (okrem včiel, svrčkov, pijavíc a hodvábnikov).

Poštové zásielky podľa hovorkyne nesmú obsahovať ani omamné a psychotropné látky, jedy, toxické látky, ďalej výbušniny, zápalné látky, zápalné prístroje, muničné predmety, strelné zbrane, nože a zbrane na stlačený plyn či stlačený vzduch, ako aj objekty alebo obsah, ktorý je urážlivý, hanlivý alebo neslušný.

Najvýhodnejšie je podľa hovorkyne poslať balík elektronickou cestou, a to cez mobilnú aplikáciu Slovenskej pošty alebo ePodací hárok. Elektronicky podané balíky sú podľa nej až o 20 % lacnejšie. Jedinečnosťou Slovenskej pošty je podľa Peterovej aj odberná lehota zásielky - až 18 dní.
.

