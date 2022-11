Posledný štvrťrok by mohli klesať ceny nehnuteľností na celom území SR

Bratislava 3. novembra (TASR) – Medzikvartálny rast ponukových cien nehnuteľností na bývanie v treťom štvrťroku 2022 sa výrazne spomalil na 1,6 %. Spomalenie bolo očakávané a v najbližšom období šiestich mesiacov to pravdepodobne nebude inak. Posledný kvartál sa už môže niesť v znamení poklesu cien nehnuteľností na celom území Slovenska. Konštatuje to odborník na reality FinGO.sk Viktor Obtulovič.



Nárast cien nehnuteľností medzikvartálne o viac ako 8 až 10 % podľa Obtuloviča nie je zdravý. "Najsilnejším faktorom spomalenia rastu cien realít je ich cenová nedostupnosť pre drvivú väčšinu obyvateľstva, nárast úrokových sadzieb na hypotékach a neisté vyhliadky do budúcnosti spojené s vysokou mierou inflácie a energetickou krízou, čo spôsobuje obavy obyvateľstva, a teda odklad kúpy nehnuteľnosti," priblížil.



Očakáva zastabilizovanie cien na celom území Slovenska a pri niektorých ponukách ich zreálnenie, čo znamená pokles cien smerom nadol. Najbližších šesť mesiacov podľa neho ukáže, v akej kondícii sa realitný trh na Slovensku nachádza. Dodal, že vo štvrtom kvartáli už na trhu môže dôjsť k poklesu cien a ten sa môže prejaviť v negatívnych hodnotách. "Všetko záleží od toho, či Európska centrálna banka (ECB) pristúpi k ďalšiemu sprísneniu úrokových sadzieb s cieľom, aby sa vyhla inflačnej špirále, alebo zachová základnú úrokovú sadzbu na súčasných hodnotách," spresnil odborník.



Predávajúci, ktorí budú potrebovať finančné prostriedky rýchlejšie, budú podľa neho musieť zreálniť svoje očakávania z predaja nehnuteľnosti. Ak sa bude na trhu objavovať väčšie množstvo takýchto nehnuteľností naraz, slabší dopyt po kúpe môže spôsobiť aj výraznejšie zľavovanie cien realít.



Z komentára analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS) vyplýva, že ponukové ceny nehnuteľností na bývanie v treťom štvrťroku 2022 vzrástli oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 1,6 %. Ide o najpomalšie štvrťročné tempo rastu od roku 2019. V porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku sú ceny o 21,9 % vyššie. Pri pohľade na jednotlivé mesiace zároveň pozorujú náznaky postupného obratu v cenovom vývoji, obzvlášť viditeľné v Bratislavskom kraji.