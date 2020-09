Post vo Výkonnej rade ECB môže získať Holanďan

Brusel 14. septembra (TASR) - Najväčšie šance stať sa nástupcom Yvesa Merscha, ktorého mandát vo Výkonnej rade Európskej centrálnej banky (ECB) skončí v závere roka, má momentálne Holanďan Frank Elderson. Uviedli to pre agentúru Reuters zdroje z eurozóny s tým, že krajiny zo strednej a východnej Európy, ktoré tiež majú o tento post záujem, sa doteraz nedokázali dohodnúť na spoločnom kandidátovi.



Vlády členských krajín eurozóny musia do 25. septembra predložiť mená svojich kandidátov, ktorí nahradia Merscha vo Výkonnej rade ECB. Jeho mandát končí v decembri. Holandsko navrhlo Eldersona, ktorý od roku 2011 má v holandskej centrálnej banke na starosti bankový dohľad.



O post však prejavili záujem aj krajiny strednej a východnej Európy. Spomínajú sa bývalý guvernér slovinskej centrálnej banky Boštjan Jazbec, ktorý v súčasnosti pôsobí v Rade pre riešenie krízových situácií, či Ardo Hansson z Estónska, uviedla agentúra Reuters. Tretím potenciálnym kandidátom zo strednej Európy je bývalý slovenský minister financií a guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. Ani jeden z nich sa podľa Reuters k záležitosti nevyjadril.



"Stredoeurópania so svojím kandidátom neprišli, zatiaľ čo Holanďania áno," povedal jeden z predstaviteľov eurozóny. "Vyzerá to tak, ako by mali určité problémy nájsť toho pravého," dodal.



Ako dodal, napríklad Kažimír je vhodný a bol dobrým ministrom financií, myslí si však, že tu nebude ochota mať vo Výkonnej rade ECB po (šéfke ECB Christine) Lagardovej a (viceprezidentovi ECB Luisovi) de Guindosovi už tretieho bývalého ministra financií. Navyše, Holanďanom sa už podarilo získať určitú podporu pre svojho kandidáta, dodal.



Určitou komplikáciou môže byť fakt, že podľa šéfky ECB by kandidátkou na post po Merschovi mala byť žena. V takom prípade by miesta v 6-člennej Výkonnej rade boli adekvátne rozdelené medzi ženy a mužov.