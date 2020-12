Pošta: Balík treba zaslať do 18.decembra, ak má byť doručený do Vianoc

Bratislava 11. decembra (TASR) – Predsviatočné obdobie prináša tradične zvýšený záujem o poštové služby, či už posielanie listových zásielok alebo balíkov. Slovenská pošta prijme denne v predvianočnom období viac ako 1,1 milióna zásielok. Upozorňuje preto na termíny, kedy je potrebné odoslať zásielky, aby boli doručené do Vianoc. Najneskorší termín v prípade balíkov je piatok 18. decembra.



Pošta odporúča zákazníkom, aby si posielanie zásielok nenechávali na poslednú chvíľu a využívali napríklad aj BalíkoBoxy, ktoré sú dostupné 24 hodín sedem dní v týždni. V závislosti od aktuálnych potrieb zároveň prispôsobuje Slovenská pošta počty kuriérov, ktoré sa denne menia. "Oproti bežnej prevádzke sú v tomto období zvýšené počty kuriérov v priemere o 8 % až 10 %. Pošta zároveň eviduje zvýšený záujem o doručenie zásielok na adresu, teda kuriérom. V porovnaní s minulým rokom pošta zaznamenáva nárast o takmer 40 %," priblížila hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.



Ak by zákazník chcel poslať pohľadnicu či list druhej triedy v rámci Slovenska tesne pred Vianocami, pošta ich odporúča podať najneskôr 18. decembra. Pri listoch prvej triedy je najneskorší termín podania v pondelok 21. decembra. Ak chce klient poslať balík v rámci Slovenska tak, aby prišiel na Vianoce, pošta radí ako posledný termín piatok 18. decembra. "Zákazník môže podať balík aj ako expresnú zásielku, ktorá príde adresátovi skôr. Zákazníkom zároveň odporúčame uviesť mobilné číslo adresáta zásielky, aby mohol byť vopred informovaný o doručení zásielky. Zásielku môže sledovať aj v mobilnej aplikácii," dodala Dorčáková.



Pri posielaní balíkov do zahraničia sa lehoty doručenia rôznia v závislosti od štátu určenia. V predvianočnom období treba podľa hovorkyne prihliadať aj na zvýšené riziko nepriaznivého zimného počasia, čo môže byť príčinou zdržania zásielky nielen na Slovensku, ale aj v krajine určenia. Tiež treba myslieť na to, že aj iné poštové podniky zaznamenávajú v tomto období zvýšený počet zásielok. "Okrem toho v súvislosti s COVID-19 platia v súčasnosti určité obmedzenia v medzinárodnej preprave, ktoré môžu výrazne vplývať na celkový čas doručenia," podotkla Dorčáková.



Zásielku určenú do zahraničia preto odporúča poslať v predstihu. V prípade listov alebo balíkov do zahraničia radí podať listové zásielky najneskôr 18. decembra a balíky najneskôr vo štvrtok 17. decembra.



Ak klient posiela zásielku zo zahraničia, pošta odporúča aj vzhľadom na povinnosť colnej kontroly a protipandemické opatrenia doručiť zásielky, najmä balíky, na Slovensko minimálne sedem až osem pracovných dní pred Štedrým dňom. Listové zásielky odporúča doručiť minimálne päť až šesť pracovných dní pred Štedrým dňom podľa toho, či ide o dokumentáciu alebo tovar.