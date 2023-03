Pošta dokumenty osvedčuje a konvertuje v ďalších 423 pobočkách

Bratislava 13. marca (TASR) - Slovenská pošta rozšírila poskytovanie služieb. Osvedčovanie dokumentov či zaručenú konverziu ponúka v 583 pobočkách po celej SR. Ešte pred marcom ich bolo 160. Pošta tak zvyšuje dostupnosť služieb štátu pre občanov a robí ďalší krok smerom k digitalizácii prostredia SR. V pondelok o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Iveta Dorčáková.



Spresnila, že na 583 poštách možno skonvertovať listinný dokument na elektronický použiteľný na právne účely. A to napríklad elektronické podania voči štátu, splnomocnenia či výpisy z rôznych štátnych registrov.



Takisto bude dostupnejšia služba konvertovania elektronického dokumentu do listinnej podoby použiteľnej na právne účely. Ide napríklad o rozhodnutia doručené do elektronickej schránky či výpisy z rôznych štátnych registrov, vymenovala Dorčáková.



Doplnila, že pošta viac sprístupnila aj osvedčovanie dokumentov. Týka sa to napríklad vysvedčenia pri prihláške na vysokú školu, splnomocnenia či zmluvy.



Kroky uvedených služieb sú spoplatnené podľa svojho druhu, a to od 0,06 eura za bežnú jednostrannú čiernobielu tlač do 1,80 eura za vytvorenie osvedčovacej doložky v elektronickej podobe, uzavrela hovorkyňa.