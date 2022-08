Pošta končí bezplatné podávanie humanitárnych balíkov na Ukrajinu

Bratislava 31. augusta (TASR) - V rámci humanitárnej pomoci vypravila Slovenská pošta na Ukrajinu viac ako 51.000 balíkov. Od štvrtka (1. 9.) však pošta končí bezplatné podávanie balíkov s humanitárnou pomocou na Ukrajinu. Bude ich možné posielať aj naďalej v zmysle poštových podmienok, teda za stanovený poplatok v zmysle poštovej tarify. TASR o tom informovala hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.



Od 23. marca do 31. augusta tohto roka Slovenská pošta bezplatne prijímala a doručovala balíky s humanitárnou pomocou pre konkrétnych adresátov na Ukrajine. "Počas tohto obdobia Slovenská pošta vypravila na Ukrajinu viac ako 51.000 bezplatných balíkov s priemernou hmotnosťou 4,11 kilogramu," priblížila Dorčáková. Ak by tieto balíky neboli pri podávaní oslobodené od poštovného, výška výnosov z podania na poštách by podľa jej slov predstavovala sumu približne 1,5 milióna eur.