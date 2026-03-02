< sekcia Ekonomika
Pošta: Meškať môžu letecké zásielky s Qatar Airways cez uzol v Dohe
Ako spoločnosť dodala, o ďalšom vývoji bude bezodkladne informovať. Obmedzenia a úpravy medzinárodnej pošty sú dostupné na webe Slovenskej pošty.
Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Slovenská pošta z dôvodu aktuálnej bezpečnostnej situácie na Blízkom východe v pondelok upozornila na možné omeškanie zásielok do krajín, ktoré sú obsluhované letecky spoločnosťou Qatar Airways cez tranzitný uzol v Dohe.
„Dotýkať sa to môže zásielok smerujúcich do USA, Japonska, Spojených arabských emirátov, Thajska, Hongkongu, Indie, Indonézie, Jordánska, Južnej Kórey, Nigérie, Nového Zélandu, Filipín, Singapuru a Vietnamu,“ vymenovala Slovenská pošta.
Ako spoločnosť dodala, o ďalšom vývoji bude bezodkladne informovať. Obmedzenia a úpravy medzinárodnej pošty sú dostupné na webe Slovenskej pošty.
„Dotýkať sa to môže zásielok smerujúcich do USA, Japonska, Spojených arabských emirátov, Thajska, Hongkongu, Indie, Indonézie, Jordánska, Južnej Kórey, Nigérie, Nového Zélandu, Filipín, Singapuru a Vietnamu,“ vymenovala Slovenská pošta.
Ako spoločnosť dodala, o ďalšom vývoji bude bezodkladne informovať. Obmedzenia a úpravy medzinárodnej pošty sú dostupné na webe Slovenskej pošty.