Pošta od štvrtka vypláca sociálne dávky, v pobočkách čaká nápor

Bratislava 13. decembra (TASR) - Slovenská pošta bude od štvrtka (16. 12.) do 23. decembra vyplácať štátne sociálne dávky obyvateľom do vlastných rúk, a to v pobočkách pošty alebo priamo na adresu. Práve v tomto týždni od 13. do 18. decembra vrcholí aj predvianočná prevádzka poštovej siete, preto pošta očakáva vo svojich pobočkách najväčší nápor zákazníkov.



Počas rušnej predvianočnej prevádzky Slovenská pošta vyplatí takmer 220.000 sociálnych dávok. "Klienti si ich môžu vyzdvihnúť v pobočkách pošty kedykoľvek počas týždňa v čase otváracích hodín, nie je teda nevyhnutné prísť okamžite v prvý deň výplaty sociálnych dávok," podotkla hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.



Keďže ešte vždy platia bezpečnostné a hygienické nariadenia, pošta vyzýva poberateľov dávok, ale aj zákazníkov na ich dôsledné dodržiavanie. Dorčáková upozornila, že na vyplácanie sociálnych dávok a dodržiavanie bezpečnostných opatrení budú dohliadať zamestnanci pošty v spolupráci so zamestnancami bezpečnosti a polície.



V pobočkách Slovenskej pošty naďalej platia už zavedené protipandemické opatrenia na minimalizovanie rizika šírenia nákazy COVID-19. V priestoroch pobočiek je počet zákazníkov regulovaný, v pobočke sa tak môže aktuálne nachádzať jeden zákazník na 25 štvorcových metrov (m2). Zároveň musia byť dodržiavané dvojmetrové vzájomné odstupy, čo platí aj pre zákazníkov čakajúcich pred pobočkou. Do priestorov pobočky môžu vstúpiť iba tí zákazníci, ktorí budú mať riadne nasadený respirátor, s výnimkou zákazníkov podľa príslušnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. K dispozícii je aj dezinfekcia rúk. Pošta tiež odporúča priniesť si vlastné pero a pri úhrade platieb uprednostniť platobnú kartu.