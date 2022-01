Pošta opäť upozorňuje na podvodníkov

Bratislava 10. januára (TASR) – Podvodníci zneužívajúci meno Slovenskej pošty využívajú čoraz sofistikovanejšie metódy, ako získať údaje z platobných kariet inzerujúcich občanov. Snažia sa ich pritom presvedčiť, že ide o bezpečný spôsob predaja tovaru. Upozornila na to hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.



Hovorkyňa priblížila, že ak má predávajúci zverejnený telefónny kontakt, podvodníci ho kontaktujú cez aplikáciu WhatsApp, zaujímajúc sa o konkrétny inzerát zverejnený na portáli, ktorý sprostredkúva predaj či kúpu rozličného tovaru. "Ubezpečujú ho, že cez web Slovenskej pošty vytvoria objednávku na poštového kuriéra, ktorý zásielku vyzdvihne na adrese, a peniaze predávajúcemu pošlú vopred, ak na stránke, tváriacej sa ako web pošty, vyplnia formulár aj so všetkými údajmi z platobnej karty. Aby sa javili dôveryhodne, posielajú podvodníci aj kópiu občianskeho preukazu," dodala Dorčáková.



Slovenská pošta preto vyzýva ľudí na ostražitosť, aby na podozrivé správy nereagovali a najmä aby nezadávali údaje svojich platobných kariet, ktoré môžu byť takto ľahko zneužité a občania tak môžu prísť o peniaze.



Pošta zaznamenala už približne 30 rôznych typov podvodných e-mailov, ktoré sa tvária ako od pošty. Adresáta vyzývajú na úhradu platieb za doručenie zásielky, na zmenu doručenia či uloženia zásielky, na zaplatenie colných poplatkov, možnosť vyhrať v súťaži hodnotné ceny či zapojiť sa do prieskumu a vyhrať finančnú hotovosť. Vizuály falošných emailov a SMS správ sú zverejnené aj na webovej stránke Slovenskej pošty.



Pošta pripomína, že nikdy nežiada úhradu žiadnych poplatkov prostredníctvom e-mailov alebo SMS, ani za colné konanie či daň z pridanej hodnoty (DPH), ani nesprostredkúva žiadne platby. Klient za zásielku zaplatí buď pri objednávaní tovaru, alebo pri prevzatí zásielky na pošte, kuriérovi alebo v BalíkoBoxe. Rovnako je to aj pri platbe colných poplatkov a DPH – klient ich hradí pri prevzatí zásielky.



Slovenská pošta podala orgánom činným v trestnom konaní trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a nabáda občanov k ostražitosti. Pochybná adresa phishingových e-mailov či podozrivé správy, v ktorých žiadajú o bezpečnostné údaje z platobných kariet, podľa hovorkyne jasne napovedajú, že ide o podvod. "V prípade, že klienti na tieto podvodné emaily už zareagovali a bola im spôsobená škoda, odporúčame im obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní," poznamenala Dorčáková.