Pošta plánuje pre doručovateľov aj štvorkolky s elektrickým pohonom

Bratislava 5. júla (TASR) – Slovenská pošta pôjde do rozvoja elektromobility. Ako najväčší poštový operátor v SR si uvedomuje zodpovednosť za životné prostredie. Pre doručovateľov v blízkej dobe plánuje napríklad aj štvorkolky s elektrickým pohonom. Pre TASR to uviedla hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.



Hovorkyňa skonštatovala, že Slovenská pošta pristupuje pozitívne k obstarávaniu tzv. zelených vozidiel. Výhody v používaní elektrických vozidiel vidí v ochrane životného prostredia, jednoduchšej obsluhe vozidla, nižšej poruchovosti či nižších prevádzkových nákladoch. Benefitom podľa Dorčákovej je aj eliminovanie prejazdových kilometrov a straty pracovného času pri čerpaní pohonných látok. "Elektrické vozidlá si nabíjame v našich priestoroch po ukončení dopravného výkonu," dodala.



V súčasnosti sa na pošte uskutočňuje interná analýza výhodnosti využívania elektromobilov. Na základe jej výsledkov pošta zvolí dynamiku rozširovania autoparku o vyšší podiel elektrických vozidiel.



Slovenská pošta v súčasnosti prevádzkuje 14,4 % tzv. zelených vozidiel z celkového počtu vozidiel v autoparku. Ide o 21 vozidiel na elektrický pohon a 207 vozidiel na pohon CNG. Okrem toho prevádzkuje aj 29 elektroskútrov.



Pošta do budúcna uvažuje o rozšírení počtov elektrických vozidiel, vozidiel na pohon CNG, a tiež v minulosti testovala ťahače návesov na pohon LNG. "V blízkej budúcnosti máme zámer testovať aj vozidlo na vodíkový pohon. Rozšírenie vozidlového parku Slovenskej pošty o tzv. zelené vozidlá je závislé od rozvoja technickej infraštruktúry v SR, ako aj od zvyšovania kilometrového dojazdu vozidiel s alternatívnymi pohonmi," priblížila Dorčáková. Uistila, že pošta do rozvoja elektromobility pôjde. Jej dynamika sa však bude odvíjať od výhodnosti nasadzovania elektrických vozidiel v porovnaní s vozidlami so spaľovacím motorom.



Slovenská pošta zároveň v blízkej budúcnosti pripravuje zaradiť do vozidlového parku pre doručovateľov aj štvorkolky s elektrickým pohonom, trojkolky s pomocným elektrickým motorčekom, bicykle s pomocným elektrickým motorčekom, ktoré v súčasnosti už prevádzkuje a bude rozširovať, a taktiež má záujem o rozšírenie počtu elektrických skútrov.