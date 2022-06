Pošta podľa ÚVO pri zákazke na bezpečnostné služby porušila zákon

Bratislava 2. júna (TASR) – Slovenská pošta pri zákazke na služby poskytované súkromnou bezpečnostnou službou porušila zákon o verejnom obstarávaní. Nedostatočne sa zaoberala ponukami úspešného uchádzača Lama SK. Vyplýva to z právoplatného rozhodnutia zverejneného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Úrad vykonal kontrolu po uzavretí zmluvy. Lama SK bola úspešným uchádzačom vo všetkých troch častiach danej zákazky. Pošta sa podľa ÚVO nedostatočne zaoberala ponukami tejto firmy v súvislosti s nezrovnalosťami spojenými s minimálnymi mzdovými nárokmi, keďže z ponúk tohto uchádzača jednoznačne nevyplývalo, či spĺňajú požiadavku na dodržiavanie povinností v oblasti pracovného práva pri realizácii tejto zákazky. Postup Slovenskej pošty tak bol podľa úradu nepreskúmateľný.



Proti rozhodnutiu úradu podala Slovenská pošta odvolanie. Keďže však s podaním tohto odvolania pošta nezložila kauciu, Rada ÚVO konanie o tomto odvolaní v zmysle zákona zastavila. Právoplatné rozhodnutie Rady, ako aj prvostupňové rozhodnutie úradu sú zverejnené na webovej stránke ÚVO.



"Môžem potvrdiť, že úrad sa danou vecou bude ďalej zaoberať, keďže prípad bol postúpený na správne konanie o uložení pokuty," priblížila ďalšie kroky úradu riaditeľka tlačového odboru ÚVO Janka Zvončeková.



Pošta ešte v utorok (31. 5.) informovala, že pristúpila k ukončeniu všetkých štyroch zmluvných vzťahov so spoločnosťou Lama SK. Rozhodla sa tak ale z iného dôvodu, a to na základe rozhodnutia o výmaze firmy Lama SK z Registra partnerov verejného sektora.