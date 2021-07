Pošta pokračuje v transformácii, reformy majú viesť k stabilite

Bratislava 9. júla (TASR) – Slovenská pošta už minulý rok oznámila realizáciu kľúčových reforiem, ktoré budú viesť k ekonomickej stabilite pošty, vysokej efektivite procesov a vyššej kvalite služieb pre klientov. Reformy sa týkajú všetkých oblastí činnosti – od využívania ľudských zdrojov až po optimalizáciu pobočkovej siete a modernizáciu produktového portfólia. Hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková priblížila, že v priemere bude v jednom okrese zrušených 2,9 pracovného miesta.



V ostatnom polroku podľa Dorčákovej pošta prikročila k redukcii poštovej siete všade tam, kde záujem o služby v kamennej pobočke klesol pod trvalo udržateľnú úroveň. Od začiatku roka po súhlase regulačného úradu svoju činnosť ukončilo 47 kamenných pôšt. Zároveň však pošta v súlade so svojou povinnosťou vyplývajúcou z poštovej licencie zabezpečila poskytovanie poštových služieb iným spôsobom, napríklad prostredníctvom poštových doručovateľov.



Hovorkyňa skonštatovala, že v roku 2021 sa potvrdzuje trend znižovania počtu listových zásielok, na čo pošta reagovala aj zjednotením doručovania listových a balíkových zásielok motorizovanými doručovateľmi na vybraných rajónoch. Už dnes obsluhujú viac ako 400 rajónov motorizovaní doručovatelia, čo podľa jej slov spolu so zjednotením doručovania vytvára podmienky aj na rozširovanie doručovacích rajónov, teda aj na úsporu ľudských zdrojov.



Tieto zmeny spolu so zvyšovaním efektivity ďalších procesov umožnili Slovenskej pošte redukciu ďalších 226 nadbytočných pracovných miest. V priemere bude podľa Dorčákovej v jednom okrese zrušených 2,9 pracovného miesta.



"V súčasnosti zamestnávame 12.370 zamestnancov. Sme jedným z najväčších zamestnávateľov v krajine, a to aj napriek tomu, že na konci februára sme zredukovali počet pracovných miest o 750, pracovný pomer skončilo 547 zamestnancov a ostatní prijali inú prácu alebo sú na rodičovskej dovolenke," vyčíslil predseda predstavenstva Slovenskej pošty Martin Ľupták.



V koncepcii rozvoja Slovenskej pošty na ďalšie roky podľa jeho slov hrajú zamestnanci dôležitú úlohu, lebo sú zárukou zlepšovania služieb pre klientov. "Redukcia nadbytočných pracovných miest nám umožňuje držať rastúce mzdové náklady pod kontrolou a na druhej strane vytvárať predpoklad pre budúci rast miezd v závislosti od ekonomických výsledkov pošty," dodal.



Slovenská pošta zároveň ubezpečila, že bude dotknutým zamestnancom ponúkať inú vhodnú prácu a každý zamestnanec, ktorý sa rozhodne neprijať ponuku inej práce, dostane odstupné v súlade so Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou, a to podľa počtu odpracovaných rokov.