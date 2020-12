Pošta pokračuje vo verejných súťažiach na služby na ochranu majetku

Bratislava 30. decembra (TASR) – Slovenská pošta bude aj v roku 2021 pokračovať vo verejných súťažiach na služby zabezpečujúce ochranu majetku a osôb. Informovala o tom vedúca odboru komunikácie a marketingu Jana Lukáčová. Kým sa nenájde nový poskytovateľ, s tým súčasným sa uzavrú dodatky.



Ako zhrnula Slovenská pošta, v lete tohto roka, po rozdelení predmetu pôvodnej rámcovej zmluvy na ochranu osôb a majetku, vyhlásila tri samostatné verejné súťaže - súťaž ochrany majetku rozdelenú na tri časti, verejnú súťaž na poskytovanie ochrany majetku a osoby pri preprave peňažných hotovostí a verejnú súťaž na poskytovanie technickej služby. Verejné obstarávanie sa však nepodarilo dokončiť do konca roka, preto pošta uzatvorila dodatky so súčasným poskytovateľom do uzatvorenia novej zmluvy.



Verejnú súťaž na poskytovanie ochrany majetku skomplikovalo to, že úspešný uchádzač k stanovenému termínu nesplnil povinnosť zápisu v Registri partnerov verejného sektora. Takisto začiatkom decembra pošta prijala námietku jedného z uchádzačov. "Podanie námietky neoprávňuje Slovenskú poštu uzatvoriť zmluvný vzťah do právoplatného rozhodnutia o námietkach Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO)," vysvetlila pošta.



Pri verejnej súťaži na poskytovanie ochrany majetku a osoby pri preprave peňažných hotovostí sa zase pošta rozhodla zrušiť postup tejto zákazky. "Dôvodom zrušenia postupu je predloženie ponúk len dvoch uchádzačov, čo nemožno považovať v zmysle judikátu Európskeho súdneho dvora za relevantnú hospodársku súťaž," ozrejmila Slovenská pošta. Dôvodom zrušenia postupu však bolo aj to, že jeden z uchádzačov zmenil svoju ponuku, čoho následkom by bolo, že by ho pošta musela vylúčiť. "Výsledkom by bolo, že do vyhodnotenia ponúk prostredníctvom elektronickej aukcie by bol zapojený len jeden uchádzač, čo by nenaplnilo základný princíp elektronickej aukcie – znižovania ceny," podotkla pošta. Súťaž sa bude v roku 2021 opakovať a pošta osloví širší okruh potenciálnych záujemcov s výzvou o účasť.



Pri súťaži na poskytovanie technickej služby pošta predĺžila lehotu na predkladanie ponúk, pretože dostala niekoľko žiadostí o vysvetlenie. "Avšak jeden z uchádzačov počas vysvetľovania ponuky zmenil svoju ponuku, čo je v rozpore so zákonným ustanovením, preto Slovenska pošta musela tohto uchádzača z verejnej súťaže vylúčiť," vysvetlila pošta s tým, že tento uchádzač následne podal námietku na ÚVO. Proces teda pošta prerušila a čaká sa na rozhodnutie ÚVO.



Pošta deklaruje, že okrem uzatvorenia dodatkov so súčasným poskytovateľom nemala nič iné na výber. "Dodatky sú uzatvorené bez navýšenia zmluvného limitu a za pôvodné ceny, pretože počas platnosti pôvodnej rámcovej dohody na základe prijatých úsporných opatrení nebol vyčerpaný pôvodný limit rámcovej dohody," uzavrela Lukáčová.