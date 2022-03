Pošta predáva nevyužívané prázdne objekty či nepotrebné pozemky

Bratislava 7. marca (TASR) – Slovenská pošta realizuje komerčný predaj neupotrebiteľného nehnuteľného majetku. Ide napríklad o prázdne objekty, ktoré dlhodobo pošta nevyužíva na svoju činnosť, respektíve pozemky, ktoré nie sú pre ňu potrebné. Informovala o tom hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.



Medzi ponúkanými nehnuteľnosťami sú aj také objekty, ktoré z pohľadu Slovenskej pošty nebudú v strednodobom horizonte nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkových potrieb. Pošta opäť ponúka na predaj objekt v Banskej Belej – budovu obchodu a služieb spolu s garážou, objekt pôvodne meštianskeho domu s vnútorným dvorom v Dobšinej, budovu pošty v Kráľovej Lehote, budovu pošty v Radzovciach a dom so záhradou v Nových Zámkoch.



Všetky ponuky s podrobnou špecifikáciou a pokynmi pre uchádzačov sú zverejnené na internetovej stránke Slovenskej pošty. Zároveň podľa Dorčákovej pošta umožňuje pri procese predaja obhliadku jednotlivých nehnuteľností.



"Záujemcovia o kúpu nehnuteľného majetku musia predložiť písomnú ponuku, v ktorej uvedú svoje identifikačné údaje, špecifikáciu predmetu predaja, návrh kúpnej ceny, vyhlásenie o súhlase s podmienkami postupu ponukového konania a ďalšie náležitosti," priblížila Dorčáková. Ponuku je potrebné predložiť v stanovenej lehote, a to buď osobne do podateľne Slovenskej pošty, alebo prostredníctvom poštovej zásielky. Vyhlasovateľ nebude akceptovať ponuku predloženú po termíne na doručenie ponuky.