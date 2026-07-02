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Pošta predstavila nový koncept žltého lístka, prináša viac možností
Nový žltý lístok je jedným z konkrétnych krokov súčasnej transformácie pošty.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Slovenská pošta predstavila nový koncept žltého lístka, ktorý prináša viac možností a najmä kontrolu nad tým, ako a kde si svoju zásielku možno prevziať. Žltý lístok už nie je len oznámením o neúspešnom doručení. Je navigáciou, sprievodcom, ktorý klienta navedie k riešeniu bez zbytočného čakania a často aj bez nutnosti navštíviť poštu. Informovala o tom vo štvrtok Slovenská pošta s tým, že s distribúciou žltého lístka začne v nasledujúcich týždňoch.
Nový žltý lístok je jedným z konkrétnych krokov súčasnej transformácie pošty. „Meníme veci, ktoré ľudí roky rozčuľovali, na služby, ktoré im uľahčujú život,“ priblížila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová. Namiesto povinnej návštevy pobočky dáva nový žltý lístok možnosť rozhodnúť sa, ako a kedy si zásielku prevezmú. Pošta tak reaguje na meniace sa očakávania klientov a posilňuje digitálne a flexibilné služby.
Pošta ľudí zároveň vyzýva, aby nový lístok nevnímali ako bezcenný papier. Obsahuje totiž užitočné informácie o všetkých možnostiach, ako sa k zásielke dostať. A to opakované doručenie na pôvodnú adresu, preposlanie na inú adresu, inú poštu alebo do balíkoboxu, vybavenie požiadavky online cez web alebo mobilnú aplikáciu, alebo cez zákaznícke centrum - telefonicky či e-mailom.
„Stačí naskenovať QR kód na lístku alebo zadať podacie číslo zásielky. Keď klient nemá prístup na internet alebo nie je digitálne zdatný, pomôžu mu naši kolegovia v zákazníckom centre, stačí im zavolať alebo napísať. Všetky kontakty nájdu klienti práve na žltom lístku,“ vysvetlila Peterová.
Nový žltý lístok zároveň upozorňuje na služby, o ktorých mnohí klienti doteraz nevedeli, ako je možnosť sledovať zásielky v reálnom čase, zmeniť deň alebo miesto ich doručenia, aktivovať si elektronické notifikácie namiesto papierového lístka alebo vybaviť presmerovanie zásielok pri dlhodobej neprítomnosti na trvalej korešpondenčnej adrese. Zo žltého lístka sa tak stáva návod, ako posielať, vyzdvihovať zásielky a vybaviť aj ďalšie bežné poštové služby jednoduchšie a bez návštevy pobočky.
Nový vizuál aj obsah lístka sú navrhnuté tak, aby boli prehľadné, zrozumiteľné a praktické. „Veríme, že žltý lístok už viac nebude symbolom frustrácie, ale zrozumiteľnou navigáciou, ktorá klientovi pomôže dostať sa k svojej zásielke čo najjednoduchšie, “ dodala Peterová.
Nový žltý lístok je jedným z konkrétnych krokov súčasnej transformácie pošty. „Meníme veci, ktoré ľudí roky rozčuľovali, na služby, ktoré im uľahčujú život,“ priblížila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová. Namiesto povinnej návštevy pobočky dáva nový žltý lístok možnosť rozhodnúť sa, ako a kedy si zásielku prevezmú. Pošta tak reaguje na meniace sa očakávania klientov a posilňuje digitálne a flexibilné služby.
Pošta ľudí zároveň vyzýva, aby nový lístok nevnímali ako bezcenný papier. Obsahuje totiž užitočné informácie o všetkých možnostiach, ako sa k zásielke dostať. A to opakované doručenie na pôvodnú adresu, preposlanie na inú adresu, inú poštu alebo do balíkoboxu, vybavenie požiadavky online cez web alebo mobilnú aplikáciu, alebo cez zákaznícke centrum - telefonicky či e-mailom.
„Stačí naskenovať QR kód na lístku alebo zadať podacie číslo zásielky. Keď klient nemá prístup na internet alebo nie je digitálne zdatný, pomôžu mu naši kolegovia v zákazníckom centre, stačí im zavolať alebo napísať. Všetky kontakty nájdu klienti práve na žltom lístku,“ vysvetlila Peterová.
Nový žltý lístok zároveň upozorňuje na služby, o ktorých mnohí klienti doteraz nevedeli, ako je možnosť sledovať zásielky v reálnom čase, zmeniť deň alebo miesto ich doručenia, aktivovať si elektronické notifikácie namiesto papierového lístka alebo vybaviť presmerovanie zásielok pri dlhodobej neprítomnosti na trvalej korešpondenčnej adrese. Zo žltého lístka sa tak stáva návod, ako posielať, vyzdvihovať zásielky a vybaviť aj ďalšie bežné poštové služby jednoduchšie a bez návštevy pobočky.
Nový vizuál aj obsah lístka sú navrhnuté tak, aby boli prehľadné, zrozumiteľné a praktické. „Veríme, že žltý lístok už viac nebude symbolom frustrácie, ale zrozumiteľnou navigáciou, ktorá klientovi pomôže dostať sa k svojej zásielke čo najjednoduchšie, “ dodala Peterová.