Pošta prijme 100.000 balíkov pred Vianocami, odporúča poslať ich včas

Bratislava 27. novembra (TASR) - V predvianočnom období je zvýšený záujem o poštové služby, či už o poslanie listových zásielok alebo balíkov. Denne prijme Slovenská pošta v predvianočnom období viac ako 100.000 balíkových zásielok. Posielanie by si nemali občania nechávať na poslednú chvíľu, aby stihli byť balíky doručené do Vianoc. Upozornila na to hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.



"Ideálnym spôsobom na doručenie zásielky sú BalíkoBOXy, pretože sú dostupné 24 hodín 7 dní v týždni a zákazník si môže kedykoľvek a bezkontaktne podľa svojich možností vybrať zásielku samostatne bez čakania," priblížila Dorčáková s tým, že na celom Slovensku má Slovenská pošta 155 BalíkoBOXov.



Aby boli list či pohľadnica druhej triedy odoslané ešte do Vianoc, je odporúčaný posledný termín na odoslanie pondelok 18. decembra, pre listy prvej triedy odporúča pošta najneskorší termín na odoslanie do utorka 19. decembra. V prípade balíkovej zásielky v rámci Slovenska je vhodné zaslať balík najneskôr do 19. decembra, aby bol doručený do Vianoc.



Balík je možné poslať aj ako expres zásielku, ktorá príde adresátovi skôr ako balík poslaný štandardným spôsobom. Pri zásielkach do zahraničia je vhodné poslať ich v predstihu, pretože ich poslanie trvá dlhšie.



"Ak chcú zákazníci posielať listy alebo balíky do zahraničia, odporúčame podať listové zásielky najneskôr v piatok 15. decembra a balíky najneskôr vo štvrtok 14. decembra pre krajiny Európskej únie," dodala Dorčáková.



Pri zásielkach zo zahraničia odporúča pošta vzhľadom na povinnosť colnej kontroly doručenie na Slovensko minimálne sedem až osem pracovných dní pred Štedrým dňom. Pokiaľ ide o listové zásielky, vhodné je ich doručiť minimálne päť až šesť pracovných dní pred Štedrým dňom.