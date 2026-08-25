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Pošta pripravila návod, ako odoslať či sledovať zásielku cez aplikáciu
Odosielanie zásielok je k dispozícii pre registrovaných používateľov.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Zjednodušenie odosielania zásielok a ich kontrolu od podania až po doručenie umožňuje mobilná aplikácia Slovenskej pošty. Odoslaním a zaplatením zásielky online možno ušetriť nielen pár centov na poštovnom, ale aj cestu na pobočku, a zároveň získať detailný prehľad o jej ceste k adresátovi. Slovenská pošta pripravila návod, ako odoslať zásielku a sledovať jej doručenie.
„Kvôli odoslaniu zásielky už nemusíte ísť na poštu. V mobilnej aplikácii Slovenskej pošty si ju pripravíte, zaplatíte online, odošlete napríklad cez BalíkoBox, doručovateľa, list aj cez poštovú schránku a v mobile sledujete cestu zásielky až do jej doručenia. A ak čakáte zásielku vy a nevyhovuje vám termín či miesto vyzdvihnutia, môžete si ju jedným klikom nechať opakovane doručiť alebo presmerovať,“ zhrnula postup hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Odosielanie zásielok je k dispozícii pre registrovaných používateľov. V prvom kroku si treba zvoliť, kam má byť zásielka doručená - vybrať si možno adresu príjemcu, výdajné miesto (pobočka pošty alebo PoštaPoint) alebo BalíkoBox. Po výbere miesta doručenia je potrebné uviesť údaje adresáta.
„Následne sa rozhodnete, či poštovné uhradíte osobne na pošte alebo zaplatíte online, vďaka čomu nie je nutné navštíviť kamennú pobočku. Online zaplatenú zásielku totiž môžete poslať cez BalíkoBox, list hodiť do klasickej poštovej schránky alebo odovzdať doručovateľovi. Ešte pred samotným zaplatením v zmysle aktuálne platných poštových podmienok je potrebné uviesť údaje o zásielke - jej rozmery a hmotnosť,“ uviedla Slovenská pošta.
Aplikácia ďalej ponúkne voliteľné doplnkové služby k zásielke, ktorú je možné napríklad poistiť, doručiť do vlastných rúk alebo na dobierku, prípadne ju označiť za krehkú. Vtedy ide zásielka na ručné triedenie, nie strojové, čím sa minimalizuje riziko poškodenia jej obsahu.
Po výbere doplnkových služieb vypočíta aplikácia výšku poštovného, resp. poplatky za zvolené doplnkové služby. „Po sumarizácii podaja cez aplikáciu sa ďalší proces odvíja od toho, akú možnosť úhrady poštovného ste si zvolili v druhom kroku. Ak ste si vybrali platbu na pošte, so zásielkou navštívite ktorúkoľvek pobočku a zaplatíte za ňu pri priehradke,“ priblížila spoločnosť.
Pri úhrade poštovného online aplikácia vygeneruje adresný štítok, ktorý sa dá vytlačiť v rôznych formátoch (A4, A6, C5, DL, C6/A6) a potom nalepiť na zásielku. Aplikácia zároveň generuje aj šesťmiestny kód zásielky, ktorý je alternatívou k adresnému štítku, pokiaľ nie je k dispozícii tlačiareň. V takom prípade treba ručne dopísať šesťmiestny kód do pravého horného rohu zásielky.
„Zásielku s uhradeným poštovným online a nalepeným adresným štítkom, prípadne vypísaným 6-miestnym kódom, je možné odoslať cez nonstop dostupné BalíkoBoxy, kde po naskenovaní štítka alebo zadaní kódu sa automaticky otvorí schránka na podaj. Ak je schránka malá, terminál ponúkne väčšiu,“ vysvetlila Peterová. „Ďalšou možnosťou je poslať ju cez doručovateľa, klasickú poštovú schránku, alebo nechať list či balík na pošte bez zdržania pri priehradke, na mieste určenom pre online zaplatené zásielky. Nájdete ho viditeľne označené na každej kamennej prevádzke,“ dodala.
Mobilná aplikácia Slovenskej pošty je dostupná bezplatne pre zariadenia s operačným systémom Android a iOS.
„Kvôli odoslaniu zásielky už nemusíte ísť na poštu. V mobilnej aplikácii Slovenskej pošty si ju pripravíte, zaplatíte online, odošlete napríklad cez BalíkoBox, doručovateľa, list aj cez poštovú schránku a v mobile sledujete cestu zásielky až do jej doručenia. A ak čakáte zásielku vy a nevyhovuje vám termín či miesto vyzdvihnutia, môžete si ju jedným klikom nechať opakovane doručiť alebo presmerovať,“ zhrnula postup hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Odosielanie zásielok je k dispozícii pre registrovaných používateľov. V prvom kroku si treba zvoliť, kam má byť zásielka doručená - vybrať si možno adresu príjemcu, výdajné miesto (pobočka pošty alebo PoštaPoint) alebo BalíkoBox. Po výbere miesta doručenia je potrebné uviesť údaje adresáta.
„Následne sa rozhodnete, či poštovné uhradíte osobne na pošte alebo zaplatíte online, vďaka čomu nie je nutné navštíviť kamennú pobočku. Online zaplatenú zásielku totiž môžete poslať cez BalíkoBox, list hodiť do klasickej poštovej schránky alebo odovzdať doručovateľovi. Ešte pred samotným zaplatením v zmysle aktuálne platných poštových podmienok je potrebné uviesť údaje o zásielke - jej rozmery a hmotnosť,“ uviedla Slovenská pošta.
Aplikácia ďalej ponúkne voliteľné doplnkové služby k zásielke, ktorú je možné napríklad poistiť, doručiť do vlastných rúk alebo na dobierku, prípadne ju označiť za krehkú. Vtedy ide zásielka na ručné triedenie, nie strojové, čím sa minimalizuje riziko poškodenia jej obsahu.
Po výbere doplnkových služieb vypočíta aplikácia výšku poštovného, resp. poplatky za zvolené doplnkové služby. „Po sumarizácii podaja cez aplikáciu sa ďalší proces odvíja od toho, akú možnosť úhrady poštovného ste si zvolili v druhom kroku. Ak ste si vybrali platbu na pošte, so zásielkou navštívite ktorúkoľvek pobočku a zaplatíte za ňu pri priehradke,“ priblížila spoločnosť.
Pri úhrade poštovného online aplikácia vygeneruje adresný štítok, ktorý sa dá vytlačiť v rôznych formátoch (A4, A6, C5, DL, C6/A6) a potom nalepiť na zásielku. Aplikácia zároveň generuje aj šesťmiestny kód zásielky, ktorý je alternatívou k adresnému štítku, pokiaľ nie je k dispozícii tlačiareň. V takom prípade treba ručne dopísať šesťmiestny kód do pravého horného rohu zásielky.
„Zásielku s uhradeným poštovným online a nalepeným adresným štítkom, prípadne vypísaným 6-miestnym kódom, je možné odoslať cez nonstop dostupné BalíkoBoxy, kde po naskenovaní štítka alebo zadaní kódu sa automaticky otvorí schránka na podaj. Ak je schránka malá, terminál ponúkne väčšiu,“ vysvetlila Peterová. „Ďalšou možnosťou je poslať ju cez doručovateľa, klasickú poštovú schránku, alebo nechať list či balík na pošte bez zdržania pri priehradke, na mieste určenom pre online zaplatené zásielky. Nájdete ho viditeľne označené na každej kamennej prevádzke,“ dodala.
Mobilná aplikácia Slovenskej pošty je dostupná bezplatne pre zariadenia s operačným systémom Android a iOS.