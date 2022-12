Pošta radí poslať balík do 20. decembra, ak má byť doručený do Vianoc

Bratislava 6. decembra (TASR) – Balíkovú zásielku v rámci Slovenska je potrebné poslať do 20. decembra, ak má byť doručená do Vianoc. V prípade pohľadnice či listu druhej triedy v rámci SR je posledným odporúčaným termínom 19. december, pre listy prvej triedy je najneskorším termínom 20. december. Upozornila na to hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.



Balík môže zákazník podať ako expres zásielku, ktorá príde adresátovi skôr, ako balík poslaný štandardným spôsobom. Zákazníkom zároveň pošta odporúča, aby uviedli mobilné číslo adresáta zásielky, aby mohol byť vopred informovaný o doručení. Zásielku môže sledovať aj v mobilnej aplikácii.



Posielanie zásielok do zahraničia však trvá dlhšie. Pošta preto radí poslať zásielku v predstihu. Ak chcú zákazníci posielať listy alebo balíky do zahraničia, listové zásielky je potrebné podať najneskôr 16. decembra a balíky najneskôr 15. decembra pre krajiny Európskej únie (EÚ). Zásielky do zámorských krajín a európskych krajín mimo EÚ radí pošta podať vo väčšom predstihu. Pri zásielkach, ktoré obsahujú tovar, zároveň treba počítať s dlhšou dobou colného prerokovania v krajine určenia ako obvykle.



"V prípade, ak chcú zákazníci posielať zásielky zo zahraničia, odporúčame im aj vzhľadom na povinnosť colnej kontroly doručiť zásielky (najmä balíky) na Slovensko minimálne sedem až osem pracovných dní pred Štedrým dňom. Pokiaľ ide o listové zásielky, odporúčame doručiť ich minimálne päť až šesť pracovných dní pred Štedrým dňom, podľa toho, či ide o dokumentáciu alebo tovar," dodala Dorčáková.



Slovenská pošta už tradične v predsviatočnom období zaznamenáva zvýšený záujem o poštové služby, či už posielanie listových zásielok alebo balíkov. Denne prijme pred Vianocami okolo 100.000 balíkových zásielok. Podiel na tom má podľa Dorčákovej aj nákup tovarov na internete, posielanie darčekov prostredníctvom pošty, ale tiež stále pretrvávajúca tradícia Slovákov zasielania vianočných pozdravov. Pošta preto zákazníkom odporúča, aby si posielanie zásielok nenechávali na poslednú chvíľu.