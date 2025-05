Pošta rozširuje sieť BalíkoBoxov, do konca júna ich má byť 250

Bratislava 11. mája (TASR) - Slovenská pošta rozširuje sieť svojich BalíkoBoxov. Aktuálne ich má 242, do konca júna počítajú, že sa počet BalíkoBoxov zvýši na 250. Nový box začiatkom mája pribudol v bratislavskej Petržalke a tiež v Hlohovci. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.



„Správanie zákazníkov dnes kopíruje požiadavky rýchlej, digitálnej doby. Objednaný tovar chcú mať čo najskôr doma a vyzdvihnúť si ho v čase, ktorý im vyhovuje. Ideálne v režime 24/7. Expresné zásielky doručené do BalíkoBoxov sú preto stále obľúbenejšie,“ uviedla riaditeľka obchodu Slovenskej pošty Melinda Burdanová.



Slovenská pošta má v súčasnosti k dispozícii vyše 1900 výdajných miest vrátane poštových pobočiek, PoštaPointov a BalíkoBoxov. V minulom roku zaznamenala viac ako 17 miliónov podaných balíkov, z nich 89 % tvorili expresné zásielky. Využívanie BalíkoBoxov medziročne vzrástlo takmer o tretinu, PoštaPointy zaznamenali nárast počtu vydaných zásielok o viac než 1000 %, priblížila Slovenská pošta.



Cieľom pošty je zachovať vysokú dostupnosť služieb na celom území Slovenska. „Aj naďalej budeme pokračovať v rozvoji našej infraštruktúry, a to zodpovedne a udržateľne - prioritou je efektívne využívanie existujúcich výdajných miest a tiež spolupráca s inými prevádzkovateľmi boxov. Týmto spôsobom zvýšime dostupnosť našich služieb, a to bez ďalšieho zbytočného zahusťovania verejného priestoru,“ dodala Burdanová.