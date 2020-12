Pošta ruší obstarávanie na prepravu peňažnej hotovosti

Bratislava 4. decembra (TASR) – Slovenská pošta ruší verejné obstarávanie na prepravu peňažnej hotovosti. Do konca roka 2020 chce vyhlásiť opakovanú súťaž. Dôvodom zrušenia uvedeného postupu je predloženie ponúk len od dvoch uchádzačov, čo nemožno považovať v zmysle judikátu ESD za relevantnú hospodársku súťaž. Informovala o tom hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.



Ďalším faktorom pre zrušenie postupu verejného obstarávania bolo, že pri inštitúte vysvetľovania jeden z uchádzačov zmenil svoju ponuku, čo je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, a preto by Slovenská pošta nemala inú možnosť, ako tohto uchádzača vylúčiť. "Výsledkom by bolo, že do vyhodnotenia ponúk prostredníctvom elektronickej aukcie by bol zapojený len jeden uchádzač, čo by znamenalo nenaplnenie základného princípu elektronickej aukcie - znižovania ceny," skonštatovala Dorčáková.



Slovenská pošta v prípravných trhových konzultáciách oslovila hospodárske subjekty schopné poskytovať požadovanú službu, pričom všetky sa vyslovili, že sa za uvedených podmienok na súťažnom postupe zúčastnia. Napriek tomu dva z oslovených hospodárskych subjektov ponuku nepredložili. Hovorkyňa priblížila, že po predkladaní ponúk pošta oslovila obidva subjekty, ktoré ponuku nepredložili, s otázkou, prečo sa nezúčastnili na súťažnom postupe. Jeden uviedol, že nezaregistroval vyhlásenie tejto súťaže, a druhý, že momentálne nemá k dispozícii dostatočné kapacity.



Keďže Slovenská pošta služby pri preprave peňažnej hotovosti musí využívať pri každodenných aktivitách, v tejto situácii považuje za východisko uzatvorenie dodatku so súčasným poskytovateľom do uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom v nasledujúcom postupe obstarania. "Dodatok bude uzatvorený bez zvýšenia zmluvného limitu za pôvodné ceny, keďže počas platnosti pôvodnej rámcovej dohody na základe prijatých úsporných opatrení nebol vyčerpaný pôvodný limit rámcovej dohody," dodala Dorčáková.



Slovenská pošta chce vyhlásiť opakovanú súťaž na túto nadlimitnú zákazku do konca roka 2020 a prostredníctvom prípravných trhových konzultácií osloví pred opakovaným vyhlásením verejnej súťaže širší okruh potenciálnych záujemcov s výzvou na účasť v súťaži.