< sekcia Ekonomika
Pošta spustila bezštítkový podaj na odosielanie aj vrátenie tovaru
Na tieto druhy zásielok nemusia ľudia podľa pošty umiestniť adresný štítok či vypisovať adresné údaje.
Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) - Slovenská pošta (SP) spustila bezštítkový podaj na jednoduchšie a rýchlejšie odosielanie aj vrátenie tovaru. Zároveň zlepší prehľad o zásielkach a prinesie väčšiu úsporu času. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa pošty Eva Peterová.
„Nový bezštítkový podaj vybraných druhov zásielok umožňuje odosielať aj vracať balíky bez potreby tlače a lepenia adresného štítku. Stačí uviesť podacie číslo alebo kód zásielky, o všetko ostatné sa postará pošta,“ uviedla SP. Týka sa to odpovedných zásielok, teda bezplatného vrátenia tovaru do e-shopov, ďalej online predplatených zásielok posielaných v rámci Slovenska a balíkov z online second hand platforiem, čo sú webové stránky a mobilné aplikácie, ktoré spájajú predávajúcich a kupujúcich použitého tovaru.
Na tieto druhy zásielok nemusia ľudia podľa pošty umiestniť adresný štítok či vypisovať adresné údaje, ale postačí uviesť podacie číslo alebo kód zásielky. Následne takto označené zásielky je možné podať pri priehradke pošty, do odkladacích schránok na vybraných poštách a nonstop dostupných balíkoboxov, prípadne u kuriéra, no len odpovedné zásielky. Posledný krok urobí pošta, keď štítok vytlačí a nalepí ho za zákazníka.
„Kým doteraz nebolo možné evidovať a sledovať odoslané odpovedné zásielky v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty, nová služba so sebou prináša už aj túto možnosť. V mobilnej aplikácii alebo v ePodacom hárku si zákazník môže odpovednú zásielku uložiť, sledovať jej pohyb, uložiť si ePotvrdenku a jednoducho podať aj online reklamáciu,“ dodala pošta.
„Nový bezštítkový podaj vybraných druhov zásielok umožňuje odosielať aj vracať balíky bez potreby tlače a lepenia adresného štítku. Stačí uviesť podacie číslo alebo kód zásielky, o všetko ostatné sa postará pošta,“ uviedla SP. Týka sa to odpovedných zásielok, teda bezplatného vrátenia tovaru do e-shopov, ďalej online predplatených zásielok posielaných v rámci Slovenska a balíkov z online second hand platforiem, čo sú webové stránky a mobilné aplikácie, ktoré spájajú predávajúcich a kupujúcich použitého tovaru.
Na tieto druhy zásielok nemusia ľudia podľa pošty umiestniť adresný štítok či vypisovať adresné údaje, ale postačí uviesť podacie číslo alebo kód zásielky. Následne takto označené zásielky je možné podať pri priehradke pošty, do odkladacích schránok na vybraných poštách a nonstop dostupných balíkoboxov, prípadne u kuriéra, no len odpovedné zásielky. Posledný krok urobí pošta, keď štítok vytlačí a nalepí ho za zákazníka.
„Kým doteraz nebolo možné evidovať a sledovať odoslané odpovedné zásielky v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty, nová služba so sebou prináša už aj túto možnosť. V mobilnej aplikácii alebo v ePodacom hárku si zákazník môže odpovednú zásielku uložiť, sledovať jej pohyb, uložiť si ePotvrdenku a jednoducho podať aj online reklamáciu,“ dodala pošta.