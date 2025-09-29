< sekcia Ekonomika
Súkromné zásielky do 90 USD bude možné posielať do USA od októbra
Slovenská pošta naďalej dočasne neprijíma ostatné tovarové zásielky, ktoré podľa nových pravidiel podliehajú clu.
Autor TASR
Bratislava 29. septembra (TASR) - Slovenská pošta obnoví od začiatku októbra prepravu zásielok do USA v hodnote do 90 USD (77,10 eura). Uplynulý mesiac bolo možné posielať do USA cez Slovenskú poštu len zásielky obsahujúce dokumenty v tlačenej forme. Príjem tovarových zásielok, ktoré boli deklarované ako darčeky, bol pozastavený od 25. augusta v reakcii na rozhodnutie americkej administratívy a prepravných spoločností, s ktorými pošta spolupracuje, informovala v pondelok Slovenská pošta.
„Apelujeme na zákazníkov, aby pri podávaní zásielok do USA venovali pozornosť správnemu označeniu obsahu aj deklarovanej hodnote. Pokusy o akékoľvek obchádzanie pravidiel by mohli viesť k opätovnému pozastaveniu prijímania darčekov zo strany prepravcov,“ upozornila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Slovenská pošta naďalej dočasne neprijíma ostatné tovarové zásielky, ktoré podľa nových pravidiel podliehajú clu. Zároveň intenzívne spolupracuje s poštovými podnikmi a so Svetovou poštovou úniou na aplikovaní riešenia, ktoré umožní čo najskoršie obnovenie prijímania a tranzitu zásielok do USA.
(1 EUR = 1,1672 USD)
„Apelujeme na zákazníkov, aby pri podávaní zásielok do USA venovali pozornosť správnemu označeniu obsahu aj deklarovanej hodnote. Pokusy o akékoľvek obchádzanie pravidiel by mohli viesť k opätovnému pozastaveniu prijímania darčekov zo strany prepravcov,“ upozornila hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Slovenská pošta naďalej dočasne neprijíma ostatné tovarové zásielky, ktoré podľa nových pravidiel podliehajú clu. Zároveň intenzívne spolupracuje s poštovými podnikmi a so Svetovou poštovou úniou na aplikovaní riešenia, ktoré umožní čo najskoršie obnovenie prijímania a tranzitu zásielok do USA.
(1 EUR = 1,1672 USD)