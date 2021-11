Pošta upozorňuje na podvodníkov, vyzýva na opatrnosť

Bratislava 29. novembra (TASR) – Blížiace sa vianočné sviatky umocnené aktuálnym lockdownom motivujú Slovákov nakupovať cez internet. To využívajú podvodníci, ktorí opäť vystupujú v mene pošty a žiadajú od klientov údaje o ich platobných kartách. Slovenská pošta preto vyzýva ľudí na ostražitosť, aby na podozrivé e-maily či SMS správy nereagovali.



Slovenská pošta zaznamenala už približne 30 rôznych typov podvodných e-mailov, ktoré sa vydávajú za to, že sú od pošty. Adresáta vyzývajú na úhradu platieb za doručenie zásielky, zmenu doručenia či uloženia zásielky, v ostatnom čase aj na zaplatenie colných poplatkov, možnosť vyhrať v súťaži hodnotné ceny či zapojiť sa do prieskumu a vyhrať finančnú hotovosť.



"Slovenská pošta nikdy nežiada úhradu žiadnych poplatkov prostredníctvom e-mailov alebo SMS, a to ani za colné konanie či DPH. Klient za zásielku zaplatí buď pri objednávaní tovaru, alebo pri prevzatí zásielky na pošte, kuriérovi alebo v BalíkoBoxe," zdôraznila hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková. Rovnako je to podľa jej slov aj pri platbe colných poplatkov a DPH – klient ich hradí pri prevzatí zásielky.



Pošta preto nabáda občanov na ostražitosť a vyzýva ich dôkladne si preveriť, odkiaľ je e-mail zaslaný. Pochybná adresa phishingových e-mailov podľa Dorčákovej jasne napovedá, že ide o podvod. Ukážky podvodných e-mailov a SMS môžu nájsť klienti na webovej stránke Slovenskej pošty.