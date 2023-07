Pošta uviedla do prevádzky 118 nových dodávok, z toho 37 elektroáut

Bratislava 7. júla (TASR) - Slovenská pošta (SP) uviedla do prevádzky 118 dodávkových vozidiel do 3,5 tony, z toho 37 elektrických áut. Pokračuje tak v obnove vozového parku, pričom nové vozidlá budú nasadené na vybrané doručovacie rajóny a poštové cestné kurzy v hlavnom meste a v niektorých krajských a okresných mestách naprieč celým Slovenskom. Chce tak posilniť ekologizáciu svojho vozového parku a prispieť k znižovaniu emisií vypúšťaných do ovzdušia, informovala v piatok. Celková cena všetkých 37 elektrických vozidiel je 1,809 milióna eur bez DPH.



"Týmto krokom jednak spĺňame nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európy, ktoré boli transformované do zákona o verejnom obstarávaní, a spĺňame tým aj legislatívnu povinnosť o elektrických autách, ktorá nám predpisuje, že minimálne 22 % obstarávaných vozidiel má byť práve ekologických," uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Ľubomír Mindek, pričom dodal, že dnes má pošta približne desať percent ekologických vozidiel.



Kúpna cena jedného elektrovozidla je 48.915 eur bez DPH. Z hľadiska denného kilometrového výkonu a technického zázemia budú prevádzkované v mestách Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina, Považská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Prievidza, Lučenec, Prešov, Svidník, Stropkov, Gelnica, Rožňava, Vranov nad Topľou a Trebišov.



Aktuálne má pošta k dispozícii 21 elektromobilov a tri elektrické štvorkolky. Celkovo má v prevádzke 1719 motorových vozidiel, z toho 21 elektromobilov a 205 vozidiel na CNG. V nasledujúcich rokoch plánuje pošta obstarávať elektrické vozidlá kategórie M1 (osobné motorové vozidlá), N1 (malé nákladné) a taktiež analyzuje možnosti elektrifikácie vozidlového parku aj v kategórii N2 a N3 (nákladné vozidlá nad 3,5 tony).