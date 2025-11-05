< sekcia Ekonomika
Pošta v Bratislave testuje doručovanie zásielok autonómnym vozidlom
Pilotný projekt realizuje pošta v spolupráci s ministerstvom dopravy, mestom Bratislava a pod dohľadom Slovenskej akadémie vied a technologického partnera.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Slovenská pošta v rámci pilotného projektu testuje doručovanie zásielok pomocou autonómneho vozidla. To v skúšobnom režime doručuje zásielky na bratislavský magistrát a veľvyslanectvá Francúzska a Slovinska. V budúcnosti sa ráta aj s možnosťou podania zásielok, čo funkcionalita zariadenia umožňuje už dnes, ale aj s rozšírením pohybu na cestné komunikácie, k čomu je však potrebná úprava legislatívy, informovala v utorok pošta.
„Projekt nám umožňuje byť súčasťou digitálnej transformácie logistiky, nielen pasívnym pozorovateľom. V neposlednom rade táto iniciatíva zlepšuje obraz pošty ako inštitúcie, ktorá nehľadí len na krízové šetrenie, ale aj na inováciu a ekologickosť, čo je dôležité pre verejnosť aj budúcich partnerov. Ak Slovenská pošta nezareaguje na technologický vývoj, bude zaostávať za konkurenciou, čo by jej mohlo dlhodobo uškodiť ešte viac. Neinvestovať do budúcnosti môže byť nakoniec ešte drahšie,“ povedal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.
Pilotný projekt realizuje pošta v spolupráci s ministerstvom dopravy, mestom Bratislava a pod dohľadom Slovenskej akadémie vied a technologického partnera. Skúšobná prevádzka autonómneho vozidla sa začala v júli a prebieha denne v uliciach historického centra Bratislavy.
Vozidlo je vybavené kamerami, bezpečnostnými senzormi a reproduktormi, prostredníctvom ktorých komunikuje s okolím. Vďaka technológiám dokáže rozpoznávať prekážky a pohybovať sa bezpečne po chodníkoch a pešej zóne. Jeho maximálna rýchlosť je 20 kilometrov za hodinu. Aktuálne ju ale má obmedzenú na 6 km/h.
Na doručovanie zásielok využíva vozidlo šesť samostatných boxov s celkovou nosnosťou 150 kilogramov, ktoré sa otvárajú prostredníctvom PIN kódu zaslaného zákazníkovi e-mailom po zadaní na dotykovej obrazovke. Adresát je o jeho príchode informovaný telefonicky. Pracuje sa však na tom, aby tesne pred doručením dostal SMS notifikáciu, čo podľa pošty zvýši komfort doručovania pre obe strany.
Pilotné testovanie autonómneho doručovania potrvá minimálne pol roka. Po ukončení testovacej fázy bude Slovenská pošta vyhodnocovať technické, prevádzkové a ekonomické výsledky projektu, ako aj spokojnosť adresátov. Výstupy poslúžia ako podklad pre rozhodnutie o ďalšom rozšírení autonómnych technológií v poštovej prevádzke.
