Pošta vydá známku k výročiu leteckej linky Praha-Bratislava-Košice

Bratislava 2. mája (TASR) - Slovenská pošta vydá poštovú známku k 100. výročiu uvedenia do prevádzky leteckej linky Praha - Bratislava - Košice. Jej nominálna hodnota bude 2,70 eura. TASR o tom informovala Petra Bartošová zo Slovenskej pošty.



Motívom poštovej známky je lietadlo Aero 14, ktoré ako prvé letelo na tejto leteckej linke a mapa Československa s motívom slovenských hôr. Súčasne s poštovou známkou bude v piatok 3. mája vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC.



Za začiatok pravidelného leteckého spojenia východoslovenskej metropoly s domácimi a postupne aj zahraničnými letiskami sa považuje 5. máj 1924, priblížili zo Slovenskej pošty. Na otvorení linky z Bratislavy do Košíc sa začalo intenzívne pracovať krátko po otvorení linky z Prahy do Bratislavy.