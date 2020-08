Slovenská pošta vyhlásila súťaže na služby za vyše 14 miliónov eur

Bratislava 18. augusta (TASR) – Slovenská pošta vyhlásila súťaže na bezpečnostné a technické služby. Oba tendre majú spolu hodnotu viac ako 14 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.



Pošta odhaduje celkovú hodnotu zákazky na poskytovanie bezpečnostnej služby na 9,57 milióna eur bez DPH. Zákazka je rozdelená na tri časti, ktoré predstavujú strážnu službu pre západ, stred a východ Slovenska.



Poskytovanie technickej služby by malo podľa odhadov vyjsť Slovenskú poštu 4,5 milióna eur bez DPH. Táto zákazka sa na časti nedelí. Víťaz súťaže by mal pre poštu zabezpečiť výkon pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok, výkon pravidelných kontrol funkčnosti stavu bezpečnostných zariadení či výkon záručného a pozáručného servisu týchto zariadení.



Pri oboch súťažiach bude kritériom na vyhodnotenie ponúk cena a použije sa elektronická aukcia. Nebudú spolufinancované z eurofondov. V prípade oboch tendrov môžu záujemcovia ponuky alebo žiadosti o účasť predkladať do 17. septembra.



Verejné obstarávanie v súvislosti so strážením budov pošty a prevozom peňazí bolo dôvodom odvolania predchádzajúceho generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Petra Helexu z funkcie. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) hovoril o zásadnom manažérskom zlyhaní v súvislosti s tým, že dostatočne včas nepripravil súťaž.



Ministerstvo bolo v dôsledku toho podľa Doležala donútené podpísať dodatok s firmou, ktorá služby zabezpečovala doteraz. Zabezpečovať by ich tak mala do konca roka. Pred štyrmi rokmi obstarávala Slovenská pošta strážne a technické služby aj prevoz peňazí v jednej súťaži v hodnote 22,4 milióna eur. Na základe rámcovej služby ich v súčasnosti zabezpečuje firma Bonul.