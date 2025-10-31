< sekcia Ekonomika
Pošta: Výsledky kontroly NKÚ potvrdzujú nevyhnutnosť transformácie
Slovenská pošta vníma výsledky kontroly NKÚ SR ako dôležitý a prínosný podklad pre ďalší rozvoj spoločnosti.
Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR potvrdzujú nevyhnutnosť transformácie, ktorú Slovenská pošta spustila s cieľom modernizovať služby, zvýšiť efektivitu prevádzky a zabezpečiť dlhodobú finančnú stabilitu podniku. Uviedol to pre TASR tím komunikácie Slovenskej pošty v reakcii na správu NKÚ. Výstupy z kontroly pošta využije pri nastavovaní opatrení, ktoré prispejú k jej udržateľnému fungovaniu v budúcnosti.
Slovenská pošta vníma výsledky kontroly NKÚ SR ako dôležitý a prínosný podklad pre ďalší rozvoj spoločnosti. Kontrola pokrýva aj obdobie predchádzajúceho vedenia, a preto prináša cenný pohľad na jej vývoj v čase.
Transformácia je podľa Slovenskej pošty v pokročilom štádiu realizácie a jej cieľom je zlepšiť služby pre zákazníkov, zvýšiť efektivitu prevádzky a zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť spoločnosti.
Celý proces sa opiera o tri hlavné piliere. Prvým je konsolidácia hustej a neefektívnej pobočkovej siete v okresných a krajských mestách, ktorá napriek svojej veľkosti už nedokáže uspokojiť dnešné potreby zákazníkov.
Z 1365 pobočiek postupne ukončí svoju prevádzku dokopy 47 pôšt na Slovensku - 26 v krajských a 21 v okresných mestách. Vo väčšine prípadov išlo, resp. ide o slabé pošty, klientmi málo využívané, ale čoraz nákladnejšie.
„Vidiecke pošty, ktoré sú už dnes ekonomicky neudržateľné z dôvodu nízkej návštevnosti, pretransformujeme na franšízy po vzore viacerých európskych krajín, kde takýto systém funguje už dlhé roky. Zároveň upratujeme v prevádzke, kde je nevyhnutné zjednodušiť obrovské a neprehľadné portfólio služieb. Transformácia starého modelu fungovania pošty zahŕňa aj zavedenie zmiešaného doručovania, využívania samoobslužných kioskov, či rozšírenie siete BalíkoBOXov cez partnerské samoobslužné zariadenia,“ zdôraznila Slovenská pošta.
„Tretí pilier transformácie predstavujú investície do digitalizácie a inovácií, aby sa zo Slovenskej pošty stala moderná firma. Našou prioritou v nasledujúcich rokoch je stabilizovať hospodárenie a postupne vytvárať predpoklady na to, aby sme v roku 2028, kedy by mala byť transformácia ukončená, dosiahli ziskové hospodárenie,“ dodala pošta.
Z kontroly NKÚ SR vyplýva, že Slovenská pošta potrebuje zásadný ozdravný proces. Ku koncu minulého roka dosiahla jej celková strata takmer 66,5 milióna eur a priblížila sa tak k úrovni tretiny základného imania. Spoločnosť mala štyri nesplatené úvery v celkovom objeme 51,5 milióna eur.
Slovenská pošta vníma výsledky kontroly NKÚ SR ako dôležitý a prínosný podklad pre ďalší rozvoj spoločnosti. Kontrola pokrýva aj obdobie predchádzajúceho vedenia, a preto prináša cenný pohľad na jej vývoj v čase.
Transformácia je podľa Slovenskej pošty v pokročilom štádiu realizácie a jej cieľom je zlepšiť služby pre zákazníkov, zvýšiť efektivitu prevádzky a zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť spoločnosti.
Celý proces sa opiera o tri hlavné piliere. Prvým je konsolidácia hustej a neefektívnej pobočkovej siete v okresných a krajských mestách, ktorá napriek svojej veľkosti už nedokáže uspokojiť dnešné potreby zákazníkov.
Z 1365 pobočiek postupne ukončí svoju prevádzku dokopy 47 pôšt na Slovensku - 26 v krajských a 21 v okresných mestách. Vo väčšine prípadov išlo, resp. ide o slabé pošty, klientmi málo využívané, ale čoraz nákladnejšie.
„Vidiecke pošty, ktoré sú už dnes ekonomicky neudržateľné z dôvodu nízkej návštevnosti, pretransformujeme na franšízy po vzore viacerých európskych krajín, kde takýto systém funguje už dlhé roky. Zároveň upratujeme v prevádzke, kde je nevyhnutné zjednodušiť obrovské a neprehľadné portfólio služieb. Transformácia starého modelu fungovania pošty zahŕňa aj zavedenie zmiešaného doručovania, využívania samoobslužných kioskov, či rozšírenie siete BalíkoBOXov cez partnerské samoobslužné zariadenia,“ zdôraznila Slovenská pošta.
„Tretí pilier transformácie predstavujú investície do digitalizácie a inovácií, aby sa zo Slovenskej pošty stala moderná firma. Našou prioritou v nasledujúcich rokoch je stabilizovať hospodárenie a postupne vytvárať predpoklady na to, aby sme v roku 2028, kedy by mala byť transformácia ukončená, dosiahli ziskové hospodárenie,“ dodala pošta.
Z kontroly NKÚ SR vyplýva, že Slovenská pošta potrebuje zásadný ozdravný proces. Ku koncu minulého roka dosiahla jej celková strata takmer 66,5 milióna eur a priblížila sa tak k úrovni tretiny základného imania. Spoločnosť mala štyri nesplatené úvery v celkovom objeme 51,5 milióna eur.