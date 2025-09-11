< sekcia Ekonomika
Termín obnovenia doručovania tovarových zásielok do USA nie je daný
Do USA je aktuálne možné cez Slovenskú poštu posielať len zásielky obsahujúce dokumenty v tlačenej forme.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Slovenská pošta v spolupráci s ostatnými poštovými podnikmi a Svetovou poštovou úniou hľadá riešenie, ako čo najskôr obnoviť možnosť doručovania tovarových zásielok s hodnotou do 800 dolárov (683,35 eura) do USA. Spojené štáty od 29. augusta zrušili bezcolný režim „de minimis“ pre tieto zásielky a v reakcii na rozhodnutie americkej administratívy leteckí dopravcovia pozastavili ich príjem a tranzit. Kedy bude doručovanie obnovené, zatiaľ nie je jasné. Vo štvrtok o tom informovala Slovenská pošta.
„Trvanie dočasného pozastavenia príjmu a tranzitu tovarových zásielok do hodnoty 800 dolárov bude závisieť od toho, ako rýchlo sa podarí zaviesť nutnú adaptáciu systémov a procesov,“ priblížila pošta. Zmena spôsobuje zákazníkom komplikácie, no zároveň predstavuje finančnú stratu pre Slovenskú poštu. „Je teda aj v jej záujme, aby bolo čo najskôr opäť možné posielať do USA všetky zásielky, vrátane darčekov. Termín obnovenia ich prijímania však nie je v rukách nášho poštového úradu,“ dodala pošta.
Do USA je aktuálne možné cez Slovenskú poštu posielať len zásielky obsahujúce dokumenty v tlačenej forme. Rozsah tohto dočasného opatrenia, keď sa prijímajú iba zásielky s obsahom dokumentov, je podmienený rozhodnutím prepravných spoločností, s ktorými pošta spolupracuje. Tie v súčasnosti iné ako listové zásielky do USA neprepravia.
Iná je situácia v Spojenom kráľovstve. Britský poštový podnik Royal Mail nie je súčasťou Európskej únie, a preto sa naň v rámci colného spracovania zásielok vzťahovali iné podmienky ešte pred samotným zrušením bezcolného režimu „de minimis“. Navyše, Royal Mail už po vystúpení Veľkej Británie z EÚ, po tzv. brexite, zaviedol službu PDDP (Postal Delivery Duties Paid), ktorá umožňuje zaplatenie predpokladaného cla už pri odoslaní. Fyzické osoby a firemní zákazníci tak clo a ostatné poplatky uhrádzajú už pri nákupe tovaru a platbe poštovného. Zásielky zo Slovenska do USA ešte nie sú dostupné s týmto plne vybaveným colným spracovaním (PDDP) ako ponúka Royal Mail. Práve to je krok, na ktorom sa pracuje, aby sa obnovil podaj všetkých zásielok do USA.
(1 EUR = 1,1707 USD)
„Trvanie dočasného pozastavenia príjmu a tranzitu tovarových zásielok do hodnoty 800 dolárov bude závisieť od toho, ako rýchlo sa podarí zaviesť nutnú adaptáciu systémov a procesov,“ priblížila pošta. Zmena spôsobuje zákazníkom komplikácie, no zároveň predstavuje finančnú stratu pre Slovenskú poštu. „Je teda aj v jej záujme, aby bolo čo najskôr opäť možné posielať do USA všetky zásielky, vrátane darčekov. Termín obnovenia ich prijímania však nie je v rukách nášho poštového úradu,“ dodala pošta.
Do USA je aktuálne možné cez Slovenskú poštu posielať len zásielky obsahujúce dokumenty v tlačenej forme. Rozsah tohto dočasného opatrenia, keď sa prijímajú iba zásielky s obsahom dokumentov, je podmienený rozhodnutím prepravných spoločností, s ktorými pošta spolupracuje. Tie v súčasnosti iné ako listové zásielky do USA neprepravia.
Iná je situácia v Spojenom kráľovstve. Britský poštový podnik Royal Mail nie je súčasťou Európskej únie, a preto sa naň v rámci colného spracovania zásielok vzťahovali iné podmienky ešte pred samotným zrušením bezcolného režimu „de minimis“. Navyše, Royal Mail už po vystúpení Veľkej Británie z EÚ, po tzv. brexite, zaviedol službu PDDP (Postal Delivery Duties Paid), ktorá umožňuje zaplatenie predpokladaného cla už pri odoslaní. Fyzické osoby a firemní zákazníci tak clo a ostatné poplatky uhrádzajú už pri nákupe tovaru a platbe poštovného. Zásielky zo Slovenska do USA ešte nie sú dostupné s týmto plne vybaveným colným spracovaním (PDDP) ako ponúka Royal Mail. Práve to je krok, na ktorom sa pracuje, aby sa obnovil podaj všetkých zásielok do USA.
(1 EUR = 1,1707 USD)