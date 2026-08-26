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Postavenie Slovenskej lesníckej komory sa novým zákonom posilní
Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Právne postavenie a kompetencie Slovenskej lesníckej komory sa posilnia. Vyplýva to z návrhu nového zákona z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027.
„Cieľom návrhu zákona je najmä posilnenie právneho postavenia súčasnej Slovenskej lesníckej komory a vytvorenie celospoločensky rešpektovanej profesionálnej samosprávnej inštitúcie, ktorá vo svojom novom inštitucionálnom postavení bude plnohodnotným partnerom pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj pre ostatné ústredné orgány štátnej správy a ďalšie inštitúcie,“ priblížilo agroministerstvo.
Návrh zákona podľa MPRV reaguje na Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2023-2027 v oblasti lesného hospodárstva, podľa ktorého „vláda bude venovať zvýšenú pozornosť lesnému hospodárstvu, poľovníctvu a problematike spracovania dreva, nakoľko ich považuje za integrálnu a významnú súčasť vidieckeho spôsobu života a významných tvorcov zamestnanosti v regiónoch“, pričom práve umožnením profesionalizácie Slovenskej lesníckej komory a vytvorením stabilného a odborného partnera so širokou odbornou členskou základňou, pôsobiacou na vidieku, sa bude môcť jednoznačnejšie a racionálnejšie presadzovať zvýšená pozornosť vlády k lesnému hospodárstvu.
„Návrh zákona upravuje postavenie Slovenskej lesníckej komory na úroveň modernej profesijnej samosprávnej inštitúcie, rozširuje okruh jej kompetencií a spolupráce, poskytuje variabilitu v jej financovaní a posilňuje jej vnútorné kontrolné mechanizmy,“ vysvetlil agrorezort.
Profesionalizácia komory sa podľa MPRV podporí tým, že členmi Slovenskej lesníckej komory budú zo zákona fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčení na výkon odborných spôsobilostí v lesníctve, pričom úkony súvisiace so získaním týchto odborných spôsobilostí a so zabezpečovaním priebežného celoživotného odborného lesníckeho vzdelávania budú tiež pod odbornou záštitou a v pôsobnosti Slovenskej lesníckej komory.
„V nadväznosti na rozsah navrhovaných zmien sa návrh zákona predkladá ako nový zákon, ktorým sa ruší doterajší zákon číslo 259 z roku 1993,“ dodalo v predkladacej správe k návrhu MPRV.
„Cieľom návrhu zákona je najmä posilnenie právneho postavenia súčasnej Slovenskej lesníckej komory a vytvorenie celospoločensky rešpektovanej profesionálnej samosprávnej inštitúcie, ktorá vo svojom novom inštitucionálnom postavení bude plnohodnotným partnerom pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako aj pre ostatné ústredné orgány štátnej správy a ďalšie inštitúcie,“ priblížilo agroministerstvo.
Návrh zákona podľa MPRV reaguje na Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2023-2027 v oblasti lesného hospodárstva, podľa ktorého „vláda bude venovať zvýšenú pozornosť lesnému hospodárstvu, poľovníctvu a problematike spracovania dreva, nakoľko ich považuje za integrálnu a významnú súčasť vidieckeho spôsobu života a významných tvorcov zamestnanosti v regiónoch“, pričom práve umožnením profesionalizácie Slovenskej lesníckej komory a vytvorením stabilného a odborného partnera so širokou odbornou členskou základňou, pôsobiacou na vidieku, sa bude môcť jednoznačnejšie a racionálnejšie presadzovať zvýšená pozornosť vlády k lesnému hospodárstvu.
„Návrh zákona upravuje postavenie Slovenskej lesníckej komory na úroveň modernej profesijnej samosprávnej inštitúcie, rozširuje okruh jej kompetencií a spolupráce, poskytuje variabilitu v jej financovaní a posilňuje jej vnútorné kontrolné mechanizmy,“ vysvetlil agrorezort.
Profesionalizácia komory sa podľa MPRV podporí tým, že členmi Slovenskej lesníckej komory budú zo zákona fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčení na výkon odborných spôsobilostí v lesníctve, pričom úkony súvisiace so získaním týchto odborných spôsobilostí a so zabezpečovaním priebežného celoživotného odborného lesníckeho vzdelávania budú tiež pod odbornou záštitou a v pôsobnosti Slovenskej lesníckej komory.
„V nadväznosti na rozsah navrhovaných zmien sa návrh zákona predkladá ako nový zákon, ktorým sa ruší doterajší zákon číslo 259 z roku 1993,“ dodalo v predkladacej správe k návrhu MPRV.