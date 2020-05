Postkomunistické štáty čelia najhoršej recesii od pádu železnej opony

New York 15. mája (TASR) - Pandémia nového koronavírusu v 1. štvrťroku tvrdo zasiahla rýchlo rastúcich východoeurópskych členov Európskej únie (EÚ), ktorí čelia najhoršej recesii od pádu železnej opony.



Postkomunistickým štátom EÚ od Baltského až po Čierne more síce nehrozí taký rekordný pokles ako veľkým západoeurópskym ekonomikám, ale zatvorenie tovární, obchodov a služieb podkopalo zisky firiem a zvýšilo nezamestnanosť.



Podľa prieskumov agentúry Bloomberg piatkové štatistické údaje ukážu, že v Poľsku, Maďarsku a Rumunsku sa hospodársky rast od konca roku 2019 znížil na polovicu, zatiaľ čo česká a slovenská ekonomika klesli.



Eurozóna, ktorá je kľúčová z hľadiska vývozu z tohto regiónu, vykáže v 1. štvrťroku rekordný pokles. To len podčiarkuje, akým výzvam čelia výrobcovia vo východnej Európe.



Podľa Klausa-Dietera Schurmanna, člena predstavenstva spoločnosti Škoda Auto, najväčšej českej firmy a kľúčového ukazovateľa stavu výroby v krajine, počas mesačnej odstávky klesla produkcia automobilky o viac ako 100.000 vozidiel. A v prvých troch mesiacoch 2020 sa celkové dodávky automobilov Škoda znížili približne o štvrtinu (25 %) oproti predchádzajúcemu roku.



"Cítime veľmi silný ekonomický vplyv pandémie nového koronavírusu a zavedenia nevyhnutných opatrení na jej potlačenie," uviedol Schurmann.



Predpovede blížiacej sa recesie bývalých komunistických štátov vyvolávajú spomienky na bolestnú transformáciu regiónu pred viac ako tromi desaťročiami. V najhoršej fáze sa kumulatívne poklesy hrubého domáceho produktu (HDP) pohybovali od približne 13 % v Poľsku a vtedajšom Československu po 25 % v Bulharsku a Rumunsku a až 40 % v pobaltských štátoch.



Očakáva sa, že dokonca aj Poľsko, ktoré Európska komisia považuje za najodolnejšie voči dôsledkom nového koronavírusu spomedzi 27 ekonomík bloku, zaznamená tento rok pokles HDP o 4,3 %.



Vzhľadom na to, že sa blokády v Európe začínajú zmierňovať, predstavitelia EÚ čoraz častejšie zverejňujú predpovede o ich oživení po roku 2020.



Christophe Dridi, generálny riaditeľ rumunskej automobilky Dacia, dcéry francúzskeho Renaultu, tvrdí, že už eviduje oživenie objednávok v Nemecku, vo Francúzsku a Spojenom kráľovstve.



„Očakávam v Maďarsku oživenie ekonomiky v tvare U,“ povedal Sándor Csányi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ OTP Bank, najväčšej banky v Maďarsku. „Ak sa eurozóna zotaví relatívne rýchlo, Maďarsko sa tiež (rýchlo zotaví).“



Východoeurópske ekonomiky EÚ budú pravdepodobne naďalej podávať lepší výkon ako ekonomiky západnej Európy aj po ústupe pandémie, pretože sú stále vo fáze dobiehania, skonštatovala Poľka Beata Javorciková, hlavná ekonómka Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR). Pripomenula, že reagovali rýchlejšie na pandémiu ako západné štáty vrátane Francúzska, Španielska a Spojeného kráľovstva, čo viedlo k podstatne menšiemu počtu úmrtí na vírus na východe kontinentu.



"Ochorenie COVID-19 ich zasiahlo neskôr, takže mali výhodu v tom, že videli, čo sa deje v Taliansku,“ povedala Javorciková. "Keď COVID-19 prekročil ich hranice, podnikli včasné a veľmi rozhodné kroky," dodala.