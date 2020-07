Poštová banka podpísala so SIH dohodu o antikorona zárukách

Bratislava 28. júla (TASR) - Poštová banka podpísala so Slovak Investment Holding (SIH) a s Eximbankou SR dohody pre nový program finančnej pomoci pre slovenské podniky na zmiernenie dosahov pandémie formou "Antikorona záruky" za poskytnutý úver. Vďaka týmto zárukám môžu podniky, ktorým pre nový koronavírus chýba likvidita, získať úver za zvýhodnených podmienok.



"Firmy a podnikatelia pocítili vplyvy koronakrízy a jej následky ich, žiaľ, ešte len čakajú. Nový koronavírus mnohým zo dňa na deň obmedzil ich činnosť, či dokonca úplne vypol prevádzku. Na túto neľahkú situáciu sme zareagovali ihneď. Už od konca marca u nás podnikatelia s obratom do jedného milióna eur našli okamžitú pomoc. Bezúročné pôžičky do výšky 10.000 eur na subjekt, s možnosťou odkladu splátok o šesť mesiacov, teraz vystriedajú prekleňovacie úvery so štátnou zárukou," priblížil v správe pre médiá generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko.



Banka tak bude slovenským podnikom poskytovať zvýhodnené úvery s "Antikorona zárukou". Úver s možnosťou odkladu splátok istiny a úrokov na 12 mesiacov budú môcť podniky získať do výšky dvoch miliónov eur cez program SIH a až 20 miliónov eur prostredníctvom programu Eximbanky s maximálnou úrokovou sadzbou 3,9 % ročne pre mikropodniky, pre ostatné podniky bude úrok 1,9 % ročne. Financie budú môcť podniky použiť na svoje prevádzkové výdavky alebo obnovovacie investície. Splatnosť úveru je dva až šesť rokov. Na úver sa vzťahuje poplatok za záruku vo výške závislej od splatnosti a výšky úveru, ktorý môže byť podniku odpustený, ak udrží priemernú úroveň zamestnanosti a ostatné podmienky. Banka začne žiadosti o antikorona úvery prijímať v najbližších dňoch.