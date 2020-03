Poštová banka pomôže podnikateľom bezúročnými pôžičkami

Bratislava 29. marca (TASR) - Poštová banka schvaľuje v nedeľu prijaté opatrenia vlády na podporu malých podnikateľov a živnostníkov, ktorí prišli o príjem pre nový koronavírus. Banka je pripravená pomôcť im ihneď, aby mohli preklenúť toto náročné obdobie, ktoré by pre nich mohlo byť likvidačné a aby nemuseli rušiť pracovné miesta.



Od pondelka (30. 3.) začne poskytovať bezúročné pôžičky podnikateľom do výšky 10.000 eur na subjekt, a to s možnosťou odkladu splátok o 6 mesiacov. Zároveň vyzýva vládu, aby konala rýchlo a aby bankám umožnila pomáhať ešte viac.



Banka ponúka bezúročný úver podnikateľom, živnostníkom, malým a stredným firmám s ročným obratom do milióna eur, ktoré sú zasiahnuté novým koronavírusom. Ak podnikateľ prejaví záujem o odklad splátok, banka to bude v plnej miere akceptovať. Splátky si môže odložiť maximálne na 6 mesiacov.



„Myslíme si, že je dôležité pomôcť podnikateľom rýchlo. Práve tí malí najťažšie pociťujú reštriktívne opatrenia, ktoré vláda prijala v snahe minimalizovať šírenie ochorenia. Mnohí zo dňa na deň prišli o príjem, nemajú z čoho vyplácať mzdy, uhradiť nájom, či faktúry za energie. Zastavenie spoločenského života tak môže mať pre nich a ich zamestnancov fatálne následky. Preto sme sa aj my rozhodli vyjsť im v ústrety a urobiť všetko pre to, aby nebola ohrozená stabilita podnikateľského prostredia, zamestnanosti a ekonomiky krajiny," hovorí generálny riaditeľ banky Andrej Zaťko. Banka tak vie už v prvom týždni pomôcť 500 podnikateľom a celkovú sumu pomoci plánuje navýšiť na 30 miliónov eur v závislosti od ďalších opatrení vlády. Preto sa na vládu obracia s výzvou na prerokovanie návrhu na zrušenie bankového odvodu, ktorý na konci roka 2019 dosluhujúci kabinet zdvojnásobil.