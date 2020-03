Poštová banka vlani dosiahla zisk 45,7 milióna eur

Bratislava 16. marca (TASR) - Poštová banka vlani dosiahla čistý zisk 45,7 milióna eur. Medziročne klesol o necelých päť miliónov eur. Banka však zaznamenala rast vkladov aj úverov. Vyplýva to zo zverejnených hospodárskych výsledkov.



Podľa vyjadrení banky spôsobili pokles zisku najmä nižšie úrokové výnosy z neustále klesajúcich úrokových sadzieb, či rastúce odpisy z dôvodu investícií do inovácií. Pozitívne sa pod hospodárenie podpísala nižšia tvorba opravných položiek, čo je znakom čoraz kvalitnejšieho portfólia klientov.



Poštová banka zaznamenala v minulom roku rast celkových aktív a významne investovala do nových technológií a inovácií. Darilo sa tiež jej dcérskym spoločnostiam. "V minulosti rozbehnutý repozicioning banky sa naplno prejavil v 12-percentnom raste istiny úverov poskytnutých domácnostiam, ako aj 8-percentnom raste objemov vkladov prijatých od obyvateľstva. Banka počas roka významne investovala do nových technológií a inovácií, do 365.banky aj do dcérskej spoločnosti AmicoFinance," priblížil v stanovisku pre médiá predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko.



Celkové aktíva banky vzrástli medziročne o viac ako dve percentá, pričom sa zvýšil aj objem podielu retailových úverov na celkovej bilancii. "Rok 2019 spolu s rokom 2018 boli pre Poštovú banku najúspešnejšie v jej novodobej histórii, a to aj napriek silnejúcej konkurencii, klesajúcim úrokovým sadzbám a sprísňovaniu regulácie. V uplynulom roku sme museli čeliť i politickým zásahom do stabilného fungovania bankového trhu a do podnikania všeobecne. Ale ani to nás nezastavilo v tom, aby sme zlepšovali služby pre našich klientov," dopĺňa Zaťko.