SAPI: Postup JESS-u pri príprave parkov veternej energetike uškodil
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Postup štátom kontrolovanej Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS) v prípade začatia procesu EIA pre dve akceleračné zóny veternej energetiky rozvoju veternej energetiky uškodil. Skúsenosti z Českej republiky a Rakúska potvrdzujú, že transparentná komunikácia je základ na zmiernenie obáv obyvateľov priľahlých obcí a miest. V utorok na to upozornila Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI).
„Komunikácia so samosprávou je v prípade projektových zámerov, ktoré pripravujú členovia SAPI, jedným z prvých krokov. Tieto úvodné konzultácie s obcami vo fáze prípravy projektov sa spravidla uskutočňujú dlhé mesiace pred začatím procesu EIA,“ uviedol člen výkonného výboru SAPI Ján Lacko. Podľa asociácie je nepochopiteľné, prečo ešte pred samotným zverejnením informácie o EIA štátom kontrolovaný JESS tento krok nekomunikoval s obcami a mestami v daných lokalitách.
SAPI pripomenula, že bez spoločenskej akceptácie projektového zámeru v danej lokalite nie je nakoniec možné veterný park postaviť. I keď investori získajú kladné stanovisko v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie, samospráva musí povoliť činnosť výroby elektriny z veterného parku vo svojom územnom pláne. Už v úvodnej fáze prípravy potrebujú investori podľa Lacka aspoň čiastočne poznať predstavy o benefitoch pre dotknuté obce a ich obyvateľov, čo má priamy dosah na ekonomiku projektov.
Dlhodobý výskum Akadémie vied Českej republiky ukazuje, že miera vnímania negatív po spustení veterných elektrární klesá a rastie ich akceptácia obyvateľmi obcí, v ktorých katastri ležia. „Súvisí to samozrejme aj s finančnými benefitmi, ktoré prinášajú tieto projekty priamo týmto obciam a ich obyvateľom,“ priblížil Bohumil Frantál, z Ústavu geoniky Akadémie vied ČR. Dodal, že na narušenie krajinného rázu a hluk sa paradoxne následne sťažujú viac obyvatelia obcí v širšom okolí, ako obyvatelia žijúci v obciach priamo pri elektrárňach.
Štát by mal podľa Lacka aktívnejšie podporiť rozvoj veternej energie práve v tejto fáze, kedy na Slovensku chýbajú reálne skúsenosti. „Čísla jasne ukazujú, že veterné elektrárne vyrábajú dnes najlacnejšiu energiu. Preto ich stavajú nielen krajiny EÚ, ale aj Čína, India a mnohé ďalšie krajiny. Veterné elektrárne sú cestou ako znižovať ceny elektriny pre slovenské domácnosti, ale aj priemysel a firmy, čo by mal byť záujem aj štátu,“ dodal Lacko.
Hoci akceleračné zóny nie sú projektami členov SAPI, ale štátu, SAPI vyzvala vládnych predstaviteľov začať rokovať so samosprávou, ako aj komunikovať potrebu týchto projektov smerom k širokej verejnosti. Pokiaľ by sa navrhované veterné parky zrealizovali, išlo by podľa SAPI o investíciu na úrovni Volvo Cars vo Valalikoch.
