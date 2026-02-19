< sekcia Ekonomika
Odborník: Postup pri nesplácaní faktúr je najlepšie ošetriť už vopred
Pri uzatváraní zmluvného vzťahu je podľa právnika vhodné upraviť aj postup v prípade, že obchodný partner faktúru neuhradí.
Autor TASR
Bratislava 19. februára (TASR) - Nesplatené faktúry zo strany obchodných partnerov môžu firmám spôsobiť značné problémy. Predovšetkým ovplyvňujú ich finančnú stabilitu. Aby sa podnikatelia takýmto situáciám vyhli, mali by na to myslieť už vopred a upraviť v zmluvách konkrétne podmienky splatnosti faktúr, upozornil partner advokátskej kancelárie Vojčík & Partners Leo Teodor Vojčík.
„Medzi najdôležitejšie preventívne opatrenia patrí napríklad určenie lehoty splatnosti vystavených faktúr. Takisto je vhodné do zmlúv zakomponovať sankcie za oneskorené platby, ako je napríklad zákonný alebo zmluvne dohodnutý úrok z omeškania, zmluvná pokuta či možnosť okamžitého odstúpenia od zmluvy,“ priblížil odborník.
V prípade, že to charakter obchodného vzťahu umožňuje, je podľa neho vhodné dohodnúť aj úhradu zálohy ešte pred poskytnutím tovaru alebo služby. Tým sa podnikateľ dokáže účinne chrániť pred potenciálnou platobnou neschopnosťou svojho obchodného partnera.
Pri uzatváraní zmluvného vzťahu je podľa právnika vhodné upraviť aj postup v prípade, že obchodný partner faktúru neuhradí. „V praxi sa často v zmluvách stretávame s ustanoveniami poskytujúcimi dodatočnú lehotu na úhradu faktúr aj po ich splatnosti. Ak teda nastane situácia, že obchodný partner faktúru v lehote splatnosti neuhradí, je v rámci dobrých obchodných vzťahov vhodné ho písomne vyzvať, a to listom alebo prostredníctvom e-mailovej adresy a poskytnúť mu dodatočnú lehotu na plnenie,“ konštatoval Vojčík.
Ak druhá strana faktúru neuhradí ani po upozornení a poskytnutí dodatočnej lehoty na úhradu, prichádza do úvahy zaslanie oficiálnej predžalobnej výzvy. Tá je posledným krokom pred podaním žaloby. Predžalobná výzva je podľa odborníka často účinným nástrojom na vymoženie dlžnej sumy, a to najmä v prípade, ak je zaslaná prostredníctvom advokátskej kancelárie. Samotný fakt, že vec je už v rukách právneho zástupcu, má totiž v mnohých prípadoch motivačný účinok a dlžník uhradí dlh bez potreby súdneho konania.
V prípade, že obchodný partner ani vtedy nereaguje a faktúru neuhradí, riešením je podať návrh na vydanie platobného rozkazu na Okresný súd Banská Bystrica. „Platobný rozkaz je štandardným procesným inštitútom, ktorý súd vydáva v skrátenom konaní, teda v takzvanom rozkaznom konaní. Ide o súdne rozhodnutie, ktoré je vydané bez nariadenia pojednávania a bez vypočutia žalovaného, iba na základe preukázaných tvrdení uvádzaných žalobcom,“ vysvetlil Vojčík.
Ak obchodný partner proti takémuto platobnému rozkazu nepodá odpor v stanovenej lehote, rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť. V takom prípade možno podať návrh na vykonanie exekúcie, čím sa veriteľ môže domôcť zaplatenia svojej pohľadávky prostredníctvom exekútora, doplnil odborník.
