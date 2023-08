Postup reštrukturalizácie: Ako sa zbaviť dlhov a zachrániť spoločnosť?

Foto: pexels.com

Bratislava 23. augusta (OTS) -Reštrukturalizácia má za cieľ zlepšiť finančnú situáciu a udržateľnosť podniku, ktorý sa nachádza vo finančných ťažkostiach. Do reštrukturalizácie sa však môžu pustiť len podniky, ktoré majú potenciál na obnovu a ďalšiu úspešnú prevádzku. Bola zavedená do slovenského právneho poriadku zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii Myšlienkou tohto zákona je, že nezdravé firmy majú možnosť a aj povinnosť vo väčšom rozsahu uspokojiť svojich veriteľov, no je to výhodnejšie, ako keby vyhlásili konkurz. Podnikanie je navyše pri reštrukturalizácii aj naďalej zachované. Reštrukturalizácia je zákonom stanovený postup, ktorý sa skladá z viacerých procesných úkonov lehôt, ktoré musíte pri nej dodržať. Preto by ste sa do nej nemali sami púšťať, a radšej by ste mali využiť právne služby Ak firme hrozí krach, konkurz alebo úplné zastavenie činnosti, môže poveriť správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku. Ten zisťuje, či spoločnosť spĺňa predpoklady na ozdravenie firmy. Môže to byť len osoba, ktorá je zapísaná v zozname správcov. Proces reštrukturalizácie sa začína vtedy, keď podáte návrh na príslušnom súde pripustenie reštrukturalizácie. Podanie návrhu nie je spojené so súdnym poplatkom.Po podaní návrhu má súd 15 dní na to, aby začal reštrukturalizačné konanie alebo návrh odmietol. Ak vám súd zamietne návrh, môžete ho podať opätovne. Ak je konanie zahájené, nastáva prerušenie exekúcií či nemožnosť vykonania dražby. Po začatí súd do 30 dní buď reštrukturalizáciu povolí, alebo zastaví. Po povolení sa definitívne zastavujú a prerušujú vymáhania pohľadávok.V lehote 30 dní od povolenia konania, musia byť prihlásené všetky pohľadávky. Tie, ktoré sa nestihnú, alebo budú zle podané, sa po konečnom potvrdení plánu stanú súdom nevymáhateľné. Pohľadávky sa prihlasujú u súdom určeného správcu.Správca kontroluje v lehote 30 dní od ukončenia prihlasovania správnosť všetkých pohľadávok. Po kontrole sa najneskôr do 8 dní od kontroly koná schôdza veriteľov, ktorú vedie správca menovaný súdom. Jej hlavným bodom je voľba veriteľského výboru.Správca poverený dlžníkom tvorí s ohľadom na reálnosť a udržateľnosť reštrukturalizačný plán. Ten následne predloží výboru. Obsahuje okrem iného aj termíny a spôsob uspokojovania jednotlivých veriteľov. Tí ho môžu buď zamietnuť, schváliť, alebo vrátiť na prepracovanie. Po zhode všetkých strán nastáva schvaľovacia schôdza účastníkov plánu.Súd po schválení reštrukturalizačného plánu schvaľovacou schôdzou plán potvrdí. Týmto potvrdením sa reštrukturalizácia končí a všetky neprihlásené pohľadávky sa stávajú nevymožiteľnými. Takisto sa aj prihlásené pohľadávky uspokojujú už len v rozsahu uvedenom v pláne.