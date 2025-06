Postupy riešenia krízových situácií bánk sa upravia

Bratislava 10. júna (TASR) - Znižovanie rizík v bankovom sektore, posilňovanie odolnosti regulovaných subjektov voči prípadným ekonomickým otrasom, a tým posilnenie slovenského finančného systému. To sú ciele novely zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili. Legislatívnou zmenou sa do slovenského právneho poriadku prevezme novelizovaná európska smernica o ozdravení a riešení krízových situácií (BRRD).



Právnou normou sa po novom upravia viaceré postupy riešenia krízových situácií bánk. Ide napríklad o určenie, že tzv. globálne systémovo významné inštitúcie (G-SII) so stratégiou, v rámci ktorej by sa mohla riešiť krízová situácia viac ako jedného subjektu skupiny, vypočítajú svoju požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky na základe predpokladu, že sa bude riešiť krízová situácia len jedného subjektu skupiny. Straty a potreby rekapitalizácie akýchkoľvek dcérskych spoločností tejto skupiny sa prevedú na subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši.



„Podobná požiadavka je stanovená v súvislosti s dodatočnou požiadavkou na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, ktorú môžu uložiť orgány pre riešenie krízových situácií,“ priblížil rezort financií v dôvodovej správe. V uvedených výpočtoch sa majú zohľadniť všetky subjekty z tretích krajín, ktoré sú súčasťou skupiny G-SII a ktoré by boli subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši, keby boli usadené v Európskej únii (EÚ).



Novela tiež nastavuje pravidlá, podľa ktorých nesmie byť súčet skutočných požiadaviek na vlastné zdroje a oprávnené záväzky G-SII s tzv. stratégiou riešenia krízových situácií vo viacerých okamihoch nižší ako teoretická požiadavka tejto skupiny v rámci tzv. stratégie riešenia krízových situácií v jednom okamihu. V tomto výpočte sa majú zohľadniť aj všetky subjekty z tretích krajín v rámci skupiny.



Súčasťou novely sú legislatívne úpravy súvisiace s dosiahnutím plnej transpozície smernice o ozdravení a riešení krízových situácií, ako aj ďalšie úpravy technického charakteru vyplývajúce z aplikačnej praxe.



Novela nadobudne účinnosť 1. júla 2025.