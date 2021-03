Pošty pre pandémiu dočasne obmedzia otváracie hodiny

Bratislava 2. marca (TASR) – Otváracie hodiny pôšt v mestách budú dočasne upravené. Dôvodom je nepriaznivý vývoj pandemickej situácie na Slovensku. Počas nasledujúcich dvoch víkendov (6. – 7. 3. a 13. – 14. 3.) budú zároveň všetky pošty zatvorené. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.



Otváracie hodiny pôšt v mestách sa upravia tak, že v dňoch pondelok, utorok, štvrtok a piatok budú tieto pobočky Slovenskej pošty otvorené do 17.00 h, v stredu do 18.00 h. Hovorkyňa pošty odporúča zákazníkom preveriť si aktuálne otváracie hodiny konkrétnej pošty na webovej stránke Slovenskej pošty alebo v mobilnej aplikácii. Na poštách budú umiestnené vývesky s aktuálne platnými otváracími hodinami pre verejnosť.



Dorčáková súčasne upozornila, že v rámci ochranných opatrení sú pobočky Slovenskej pošty pravidelne čistené, vetrané a dezinfikované, a to aj počas dňa cez pravidelné dezinfekčné prestávky. V priestoroch pobočiek je počet zákazníkov regulovaný. V pobočke sa teda môže nachádzať jeden zákazník na 15 štvorcových metrov (m2) alebo 25 m2. Zároveň musia byť dodržiavané dvojmetrové vzájomné odstupy, čo platí aj pre zákazníkov čakajúcich pred pobočkou. Do priestorov pobočky môžu vstúpiť iba tí zákazníci, ktorí budú mať riadne nasadené ochranné rúško alebo inú ochranu tváre. Hovorkyňa pošty odporúča priniesť si rukavice a vlastné pero a pri úhrade platieb uprednostniť platobnú kartu.



Slovenská pošta zároveň v sobotu 6. marca a v sobotu 13. marca jednorazovo pozastavuje doručovanie tlače na celom území Slovenska. Doručenie sobotnej tlače bude zabezpečené v pondelok 8. marca, respektíve 15. marca.