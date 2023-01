Posúdenie žiadosti o platbu z plánu obnovy EK predĺžila, je to bežné

Bratislava 12. januára (TASR) - Termín posúdenia žiadosti Slovenska o druhú platbu z plánu obnovy Európskou komisiou (EK) sa mierne predĺžil. Ide však o bežnú prax, ktorú už komisia využila pri viacerých členských štátoch, uviedla pre TASR vedúca komunikačného oddelenia sekcie plánu obnovy Úradu vlády (ÚV) SR Barbora Belovická. Sekcia, ktorá plní funkciu Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA), očakáva v najbližšej dobe pozitívne hodnotenie žiadosti.



Slovensko podalo 25. októbra minulého roka v poradí druhú žiadosť o platbu v hodnote 815 miliónov eur, a to po splnení ďalších 16 míľnikov a cieľov z plánu obnovy. Po schválení žiadosti na európskej úrovni a po odpočítaní predfinancovania by mala SR dostať 709 miliónov eur.



Európska komisia má podľa pravidiel do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti posúdiť, či boli uspokojivo splnené príslušné míľniky a ciele. Členské štáty sa však vlani v novembri dohodli, že tento termín sa bude v prípade prekrytia s vianočnými sviatkami automaticky posúvať o dva týždne. EK má právo počas posudzovania žiadosti o platbu vyžiadať si dodatočné informácie či dôkazy, čo môže tiež predĺžiť termín posudzovania.



"Obe tieto možnosti Európska komisia využila, čo spôsobilo mierny posun vo vydaní posúdenia. Ide teda o bežnú prax, ktorú už Európska komisia využila pri viacerých členských štátoch," vysvetlila Belovická.



Súčasťou posudzovania zo strany EK je aj kontrola toho, či žiadny z predtým splnených míľnikov a cieľov nebol zvrátený. Takáto obava nastala koncom minulého roka vo vzťahu k výdavkovým limitom, ku ktorým sa Slovensko zaviazalo v prvej žiadosti o platbu. Pôvodne neboli súčasťou návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023. Do rozpočtu sa doplnili krátko pred jeho schválením v parlamente.



"Schválením zákona o rozpočte spoločne s výdavkovými limitmi krátko pred koncom minulého roka však Slovensko splnilo tento záväzok, o ktorom bezodkladne informovalo aj Európsku komisiu. Tá v súčasnosti posudzuje kvalitatívne splnenie tohto míľnika a v najbližšej dobe tak očakávame zaslanie pozitívneho hodnotenia druhej žiadosti o platbu," dodala Belovická.