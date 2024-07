Posúdi odkúpenie siedmich čerpacích staníc Benzinolu firmou Dalitrans

Bratislava 18. júla (TASR) - Protimonopolný úrad (PMÚ) SR začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie v oblasti prevádzkovania čerpacích staníc (ČS). Predmetom koncentrácie je podnikateľský zámer spoločnosti Dalitrans získať kontrolu nad siedmimi ČS značky Benzinol, a to v Modre, Strážskom, Ivachnovej, Nitrianskom Rudne, Moste pri Bratislave, Tvrdošíne a Trstenej. Informoval o tom vo štvrtok PMÚ.



PMÚ upozornil na fakt, že spoločnosť Dalitrans kontroluje výlučne jeden podnikateľ, a to Dalibor Janega a zároveň vyzval tretie strany, aby predložili svoje pripomienky, námietky a informácie k danej koncentrácii. "PMÚ žiada tretie strany, aby svoje pripomienky predkladali čo najskôr po zverejnení oznámenia, aby sa vzhľadom na dodržiavanie zákonných lehôt mohol týmito pripomienkami zaoberať v prvej fáze posudzovania oznámenej koncentrácie," dodal úrad.



V apríli tohto roka schválil PMÚ prevzatie 26 čerpacích staníc Benzinol spoločnosťou OMV Slovensko. Úrad v tomto prípade vyhodnotil, že z hľadiska lokálneho posúdenia účinkov koncentrácie nedochádza k prekrytiu spádových oblastí nadobúdaných ČS Benzinol so spádovými oblasťami ČS OMV.