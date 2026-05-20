Posudok potvrdil podľa ÚPPV oprávnenosť nadobúdacej ceny za Voderady
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) vykonal kontrolu nadobudnutia nehnuteľností bývalého Outletu Voderady štátom. Podľa znaleckého posudku Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline je hodnota nehnuteľnosti 18,12 milióna eur, čím bola potvrdená oprávnenosť nadobúdacej ceny, uviedol v stredu ÚPPV.
„Po dôkladnej kontrole procesov nadobudnutia nehnuteľnosti sa projekt Národného inovačného a technologického centra (NITC) opätovne posúva bližšie k realizačnej fáze,“ uviedol úrad. V súčasnosti sa bude podľa ÚPPV realizovať štúdia uskutočniteľnosti, ktorej cieľom je navrhnúť ekonomický model fungovania centra tak, aby sa verejné prostriedky vložené do inicializácie projektu postupne vrátili späť do štátneho rozpočtu.
Na príprave modelu fungovania NITC participujú podľa ÚPPV aj významné organizácie a partneri, medzi nimi Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenská živnostenská komora, Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Aliancia sektorových rád či Digitálna koalícia. „Verejnosť bude o ďalšom smerovaní a rozvoji projektu NITC informovaná detailnejšie už čoskoro,“ dodal ÚPPV.
Nákup bývalého Outletu Voderady za 17 miliónov eur z prostriedkov poskytnutých štátom kritizovala v závere minulého roka celá opozícia. Celý komplex vo Voderadoch kúpila firma Voderady Property v roku 2021 za sumu rovných päť miliónov eur a o štyri roky neskôr ho štátu predala za 17 miliónov eur. Peniaze na nákup areálu poslal inštitúcii Národné inovačné a technologické centrum Úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku pod vedením Petra Kmeca (Hlas-SD). Ten kritiku odmietol, no po medializácii prípadu podal demisiu.
