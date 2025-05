Posudzovanie prínosu použitia eurofondov vníma MIRRI ako dôležité

Bratislava 15. mája (TASR) - Hodnotenie projektov financovaných z eurofondov je treba posudzovať nad rámec formálnej kontroly. Zhodli sa na tom zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR na spoločnom rokovaní s poslancami Národnej rady (NR) SR. Projekty naviazané na eurofondový Program Slovensko musia byť v súlade s dlhodobými cieľmi a stratégiami. MIRRI tak reagovalo na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomíra Andrassyho, ktorý kritizoval nedostatočné čerpanie eurofondov a ich neefektívne využívanie.



„Je pravda, že čerpanie finančných prostriedkov z Programu Slovensko bolo doteraz pomalé, čo spôsobilo viacero objektívnych aj systémových faktorov. Uvedomujeme si túto situáciu. Zároveň však robíme všetko pre to, aby sa tento trend zmenil,“ uviedlo MIRRI. Rezort dodal, že vníma ako dôležité, aby sa dôsledne posudzovalo aj to, či jednotlivé projekty reálne prispievajú k dlhodobým cieľom, stratégiám a či prinášajú zmysluplný úžitok pre Slovensko alebo konkrétny región.



Andrassy v utorok (13. 5.) na diskusii k 21. výročiu vstupu Slovenska do EÚ organizovanej Konfederáciou odborových zväzov kritizoval doterajšie vlády aj za chýbajúcu víziu rozvoja, ktorú by akceptovali všetky politické strany a riadili by sa ňou aj po zmene vlád. Materiál Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 bol predstavený pred piatimi rokmi, no podľa šéfa NKÚ sa nikdy nedostal do reálneho života.



„Kým nezmeníme riadenie štátu z hľadiska záväznosti stratégií, z hľadiska vízie, že na čom má stáť ekonomika Slovenska, tak sa nepohneme a môže nám prísť raz toľko peňazí z Bruselu, dvakrát toľko peňazí zo Švajčiarska, desaťkrát viacej peňazí z Nórska, stále to bude len o prejedaní peňazí a nie o tom, že tie zdroje vytvárajú príležitosť pre ekonomický rast tejto krajiny v horizonte desiatich alebo 20 rokov,“ uviedol šéf NKÚ.



Podľa MIRRI ale práve Program Slovensko výrazne prispieva k napĺňaniu cieľov stanovených v tomto dokumente. „V praxi to znamená, že vďaka projektom financovaným z tohto programu sa realizujú konkrétne opatrenia,“ upozornil rezort. Dlhodobé investičné potreby Slovenska majú byť podrobnejšie určené v Národnom investičnom pláne do roku 2035, ktorý pripraví MIRRI v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku a ďalšími partnermi.