Posun účinnosti zákona o trvalom kurzarbeite prerokuje NR SR zrýchlene

Bratislava 2. decembra (TASR) – Účinnosť zákona o trvalom "kurzarbeite" by sa mala posunúť z pôvodného 1. januára budúceho roka na 1. marec 2022. Plénum Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválilo, že návrh zákona s týmto cieľom prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.



Rezort práce to v materiáli odôvodňuje potrebou zabezpečenia efektívnej finančnej pomoci pre skupiny, ktoré nesplnia podmienky podpory z trvalého "kurzarbeitu". Je to podľa ministerstva dôležité z pohľadu udržania pracovných miest a rýchlejšieho oživenia ekonomickej aktivity po tretej pandemickej vlne.



Cieľom návrhu je zachovať kontinuitu súčasnej štátnej pandemickej pomocnej schémy. Rezort práce teda navrhuje, aby sa v januári a februári budúceho roka ešte pokračovalo v projekte prvej pomoci.