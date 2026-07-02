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POSVIETIA SI NA INFLUENCEROV: Finančná správa skontroluje ich príjmy
Kontrolná akcia bude zameraná aj na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, affiliate marketingu, barterových plnení, predaja vlastných produktov a služieb.
Autor TASR
Bratislava 2. júla (TASR) - Finančná správa (FS) SR spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Preverovať bude plnenie daňových a registračných povinností osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom sociálnych sietí a online platforiem. Vo štvrtok o tom informoval hovorca FS Daniel Kováč.
Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, affiliate marketingu, barterových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, online platforiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu. S rastúcim počtom osôb, ktoré si z online tvorby vytvorili hlavný alebo vedľajší zdroj príjmu, rastie podľa FS aj potreba dôsledného plnenia daňových povinností.
FS pripomenula, že za zdaňovacie obdobie roku 2025 vznikla fyzickým osobám povinnosť podať daňové priznanie, ak ich zdaniteľné príjmy dosiahli najmenej 2876,90 eura. Rozhodujúce pritom nie je, či ide o príjem vyplatený v peniazoch alebo formou tovaru či služby.
„Online priestor nie je výnimkou z daňových pravidiel. Naším cieľom nie je sankcionovať, ale zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých podnikateľov bez ohľadu na to, či podnikajú v digitálnom alebo tradičnom prostredí. Férové podnikateľské prostredie môže fungovať len vtedy, ak všetci dodržiavajú rovnaké pravidlá,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Pri posudzovaní daňových povinností je dôležité rozlišovať medzi autorskou tvorbou a podnikaním. Ak influencer vytvára originálny obsah vo forme fotografií, videí alebo textov, môže ísť o príjmy podľa autorského zákona, pričom živnostenské oprávnenie nie je potrebné. Aj tieto príjmy však podliehajú zdaneniu. Naopak, reklamná činnosť, propagácia produktov, affiliate marketing či predaj vlastných výrobkov a služieb spravidla predstavujú podnikateľskú činnosť, na ktorú je potrebné príslušné oprávnenie a vzťahujú sa na ňu všetky zákonné povinnosti.
Finančná správa zároveň odporúča tvorcom obsahu priebežne evidovať všetky príjmy vrátane barterových plnení, archivovať zmluvnú dokumentáciu a komunikáciu s obchodnými partnermi, dbať na správne právne nastavenie spoluprác a v prípade nejasností konzultovať svoje daňové povinnosti s odborníkmi.
Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, affiliate marketingu, barterových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, online platforiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu. S rastúcim počtom osôb, ktoré si z online tvorby vytvorili hlavný alebo vedľajší zdroj príjmu, rastie podľa FS aj potreba dôsledného plnenia daňových povinností.
FS pripomenula, že za zdaňovacie obdobie roku 2025 vznikla fyzickým osobám povinnosť podať daňové priznanie, ak ich zdaniteľné príjmy dosiahli najmenej 2876,90 eura. Rozhodujúce pritom nie je, či ide o príjem vyplatený v peniazoch alebo formou tovaru či služby.
„Online priestor nie je výnimkou z daňových pravidiel. Naším cieľom nie je sankcionovať, ale zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých podnikateľov bez ohľadu na to, či podnikajú v digitálnom alebo tradičnom prostredí. Férové podnikateľské prostredie môže fungovať len vtedy, ak všetci dodržiavajú rovnaké pravidlá,“ uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss.
Pri posudzovaní daňových povinností je dôležité rozlišovať medzi autorskou tvorbou a podnikaním. Ak influencer vytvára originálny obsah vo forme fotografií, videí alebo textov, môže ísť o príjmy podľa autorského zákona, pričom živnostenské oprávnenie nie je potrebné. Aj tieto príjmy však podliehajú zdaneniu. Naopak, reklamná činnosť, propagácia produktov, affiliate marketing či predaj vlastných výrobkov a služieb spravidla predstavujú podnikateľskú činnosť, na ktorú je potrebné príslušné oprávnenie a vzťahujú sa na ňu všetky zákonné povinnosti.
Finančná správa zároveň odporúča tvorcom obsahu priebežne evidovať všetky príjmy vrátane barterových plnení, archivovať zmluvnú dokumentáciu a komunikáciu s obchodnými partnermi, dbať na správne právne nastavenie spoluprác a v prípade nejasností konzultovať svoje daňové povinnosti s odborníkmi.